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Де Йонг в конце сезона проведет с Барселоной переговоры о снижении зарплаты

Испания
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Клубу не удалось продавить уход полузащитника

Де Йонг в конце сезона проведет с Барселоной переговоры о снижении зарплаты

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг и президент клуба Жоан Лапорта договорились, сообщает Carrusel Deportivo. Клуб не будет судиться на счет контракта нидерландца.

Сам контракт полузащитника с клубом также не будет расторгнут. Де Йонг должен адаптироваться к финансовой ситуации клуба и пойти на уступки – в конце сезона стороны проведут переговоры о снижении зарплаты.

Напомним, летом сообщалось, что "Барса" собирается судиться с полузащитником из-за его контракта. Клуб хотел аннулировать его соглашение.

Эта информация появилась после того, как де Йонг не захотел покидать клуб, а руководство склонялось к его продаже, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать с трансфера.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Френки де Йонг
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