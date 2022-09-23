Де Йонг в конце сезона проведет с Барселоной переговоры о снижении зарплаты

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг и президент клуба Жоан Лапорта договорились, сообщает Carrusel Deportivo. Клуб не будет судиться на счет контракта нидерландца.

????⚽️ El contrato de De Jong no se denunciará



❌ El Barça no entrará en una disputa legal



???? A finales de año se sentarán a negociar una adecuación salarial



???? Es el pacto al que llegaron De Jong y Laporta: se quedaba, pero se adaptaba



????️ @AdriaSoldevila en @QueThiJugues pic.twitter.com/tMerBDO1g3 — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 23, 2022

Сам контракт полузащитника с клубом также не будет расторгнут. Де Йонг должен адаптироваться к финансовой ситуации клуба и пойти на уступки – в конце сезона стороны проведут переговоры о снижении зарплаты.

Напомним, летом сообщалось, что "Барса" собирается судиться с полузащитником из-за его контракта. Клуб хотел аннулировать его соглашение.

Эта информация появилась после того, как де Йонг не захотел покидать клуб, а руководство склонялось к его продаже, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать с трансфера.