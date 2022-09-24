Алвес: Роналду – пример того, что при упорной работе можно конкурировать с лучшими

Правый защитник "Пумас" Дани Алвес прокомментировал свою игру против Криштиану Роналду во время выступлений в Ла Лиге:

"Я люблю Криштиану. Теперь я могу об этом говорить. Когда мы играли за "Барселону" и "Реал", то казалось, что не могу этого говорить.

Криштиану – пример для всех в том, что при упорной работе можно конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его и имел возможность сказать ему об этом лично.

Из-за соперничества было время, когда я подходил поздравить его, а он меня не приветствовал. Но как я могу не уважать того, кто достиг всего благодаря упорному труду, вкладывая в это сердце и душу?

Я отождествляю себя с ним. Если сравнивать, то как игрок я ближе к Криштиану, чем к Месси. Из-за работы над собой, а не из-за таланта. Лео родился с талантом играть в футбол и находится в другом мире, которого может достичь только он", – сказал Алвес.