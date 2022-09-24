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Алвес: Роналду – пример того, что при упорной работе можно конкурировать с лучшими

Испания
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Бразилец высоко оценивает Криштиану

Алвес: Роналду – пример того, что при упорной работе можно конкурировать с лучшими

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Christo - Corbis/Corbis

Новина українською

Правый защитник "Пумас" Дани Алвес прокомментировал свою игру против Криштиану Роналду во время выступлений в Ла Лиге:

"Я люблю Криштиану. Теперь я могу об этом говорить. Когда мы играли за "Барселону" и "Реал", то казалось, что не могу этого говорить.

Криштиану – пример для всех в том, что при упорной работе можно конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его и имел возможность сказать ему об этом лично.

Из-за соперничества было время, когда я подходил поздравить его, а он меня не приветствовал. Но как я могу не уважать того, кто достиг всего благодаря упорному труду, вкладывая в это сердце и душу?

Я отождествляю себя с ним. Если сравнивать, то как игрок я ближе к Криштиану, чем к Месси. Из-за работы над собой, а не из-за таланта. Лео родился с талантом играть в футбол и находится в другом мире, которого может достичь только он", – сказал Алвес.

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В статье: Криштиану Роналду Барселона Дани Алвес
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Источник:
Marca

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