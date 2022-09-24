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Сразу два защитники Барселоны получили травмы в матчах за сборные
У Хави опять кадровые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитники "Барселоны" Рональд Араухо и Жюль Кунде не смогут играть в ближайших матчах.
"Барселона" подтвердила, что обследование выявило у Араухо разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра. Он получил это повреждение в матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте. У Кунде также подтвердилось подозрение на разрыв бицепса бедра.
Сроки восстановления игроков не уточняются. Ранее сообщалось, что француз может пропустить 3-4 недели.
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