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Сразу два защитники Барселоны получили травмы в матчах за сборные

Испания
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У Хави опять кадровые проблемы

Сразу два защитники Барселоны получили травмы в матчах за сборные

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитники "Барселоны" Рональд Араухо и Жюль Кунде не смогут играть в ближайших матчах.

"Барселона" подтвердила, что обследование выявило у Араухо разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра. Он получил это повреждение в матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте. У Кунде также подтвердилось подозрение на разрыв бицепса бедра.

Сроки восстановления игроков не уточняются. Ранее сообщалось, что француз может пропустить 3-4 недели.

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В статье: Барселона Рональд Араухо Жюль Кунде
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