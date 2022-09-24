Сразу два защитники Барселоны получили травмы в матчах за сборные

Защитники "Барселоны" Рональд Араухо и Жюль Кунде не смогут играть в ближайших матчах.

"Барселона" подтвердила, что обследование выявило у Араухо разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра. Он получил это повреждение в матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте. У Кунде также подтвердилось подозрение на разрыв бицепса бедра.

Сроки восстановления игроков не уточняются. Ранее сообщалось, что француз может пропустить 3-4 недели.