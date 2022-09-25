Барселона потеряла ключевого защитника на два месяца из-за травмы

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо пропустит не менее двух месяцев после травмы, полученной в матче за сборную Уругвая.

Вчера каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв части кости в месте прикрепления мышечного сухожилия. Он получил это повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1).

Также известно, что Араухо ранее собирался отказаться от операции, чтобы успеть полностью восстановиться до начала ЧМ-2022.

Однако, футболист еще не решил, каким образом будет лечиться, и вариант с операцией полностью не исключен. В понедельник Рональд встретится с врачами и тренерским штабом "Барселоны", чтобы выбрать методику восстановления.