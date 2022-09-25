  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барса изучает варианты для возвращения Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барса изучает варианты для возвращения Месси

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Личная инициатива Лапорты, который хочет исправить ошибку

Барса изучает варианты для возвращения Месси

Фото: DAZN

Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что каталонская "Барселона" разглашает возможности для возвращения своего бывшего капитана, а сейчас форвард "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

Как сообщает источник, это инициатива президента "блауграны" Жоана Лапорта, который хочет предложить аргентицу вернуться в состояние каталонцев следующим летом. Этим Лапорт намерен исправить ситуацию годичной давности, когда "Барса" не смогла продлить соглашение с Лео.

Двумя препятствиями, которые могут помешать этому возвращению, является то, что 35-летнему форварду нужно будет пойти на снижение заработной платы и быть согласным на предложенную роль в новой "Барселоне" под руководством Хави.

В этом сезоне во всех турнирах Месси провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 8 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде