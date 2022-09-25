Барса изучает варианты для возвращения Месси

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что каталонская "Барселона" разглашает возможности для возвращения своего бывшего капитана, а сейчас форвард "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

Как сообщает источник, это инициатива президента "блауграны" Жоана Лапорта, который хочет предложить аргентицу вернуться в состояние каталонцев следующим летом. Этим Лапорт намерен исправить ситуацию годичной давности, когда "Барса" не смогла продлить соглашение с Лео.

Двумя препятствиями, которые могут помешать этому возвращению, является то, что 35-летнему форварду нужно будет пойти на снижение заработной платы и быть согласным на предложенную роль в новой "Барселоне" под руководством Хави.

В этом сезоне во всех турнирах Месси провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 8 голевых передач.