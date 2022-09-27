+1 в лазарете. Бельерин может пропустить матч с Мальоркой

Правый защитник "Барселоны" Эктор Бельерин получил повреждение на тренировке и не сыграет в ближайшем матче клуба. Травма игрока не носит серьезный характер, но вероятность, что испанец сыграет в ближайшем матче мала.

????⚽️ ÚLTIMA HORA | Més problemes al Barça



‼️ Bellerín ha notat una punxada (molèstia) al fer un canvi de direcció durant l'entrenament



???? Confien que no sigui res greu



Informa @AdriaAlbets al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/WfSqMzcq9X — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 27, 2022

Защитник ощутил дискомфорт в районе камбаловидной мышцы сегодня на тренировке. В среду, 27 сентября, он пройдет обследование, чтобы выявить степень серьезности повреждения.

Журналист Адрия Альбетс сообщает, что повреждение несерьезное, тем не менее, скорее всего, он пропустит ближайший матч.

Бельерин уже второй правый защитник с повреждением в лазарете, после Жюля Кунде. Француз получил повреждение в стане сборной.

Матч с "Мальоркой" состоится 1 октября.