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+1 в лазарете. Бельерин может пропустить матч с Мальоркой

Испания
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Хави прокляли?

+1 в лазарете. Бельерин может пропустить матч с Мальоркой

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Правый защитник "Барселоны" Эктор Бельерин получил повреждение на тренировке и не сыграет в ближайшем матче клуба. Травма игрока не носит серьезный характер, но вероятность, что испанец сыграет в ближайшем матче мала.

Защитник ощутил дискомфорт в районе камбаловидной мышцы сегодня на тренировке. В среду, 27 сентября, он пройдет обследование, чтобы выявить степень серьезности повреждения.

Журналист Адрия Альбетс сообщает, что повреждение несерьезное, тем не менее, скорее всего, он пропустит ближайший матч.

Бельерин уже второй правый защитник с повреждением в лазарете, после Жюля Кунде. Француз получил повреждение в стане сборной.

Матч с "Мальоркой" состоится 1 октября.

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В статье: Барселона Мальорка Эктор Бельерин Жюль Кунде
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