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+1 в лазарете. Бельерин может пропустить матч с Мальоркой
Хави прокляли?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Правый защитник "Барселоны" Эктор Бельерин получил повреждение на тренировке и не сыграет в ближайшем матче клуба. Травма игрока не носит серьезный характер, но вероятность, что испанец сыграет в ближайшем матче мала.
????⚽️ ÚLTIMA HORA | Més problemes al Barça— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 27, 2022
‼️ Bellerín ha notat una punxada (molèstia) al fer un canvi de direcció durant l'entrenament
???? Confien que no sigui res greu
Informa @AdriaAlbets al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/WfSqMzcq9X
Защитник ощутил дискомфорт в районе камбаловидной мышцы сегодня на тренировке. В среду, 27 сентября, он пройдет обследование, чтобы выявить степень серьезности повреждения.
Журналист Адрия Альбетс сообщает, что повреждение несерьезное, тем не менее, скорее всего, он пропустит ближайший матч.
Бельерин уже второй правый защитник с повреждением в лазарете, после Жюля Кунде. Француз получил повреждение в стане сборной.
Матч с "Мальоркой" состоится 1 октября.
❗️ MEDICAL NEWS@HectorBellerin has reported difficulties with the soleus in his left leg during Tuesday morning's training session. On Wednesday, the defender will undergo a series of tests to determine the full extent of the trouble. pic.twitter.com/JOWTaSbM6K— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2022
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