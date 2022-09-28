Мадридский Реал пожертвовал крупную сумму денег для Украины

"Реал" Мадрид, цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, оказал гуманитарную помощь нашей стране.

Испанский клуб через свой благотворительный фонд "Все для Украины" пожертвовал более 1 миллиона евро, сообщает официальный сайт "сливочных". На эти средства были приобретены еда, медикаменты, одеяла, кровати и другие вещи базовой необходимости для украинцев, которые пострадали от российской агрессии.

Напомним, уже 5 октября мадридский "Реал" на своем поле примет донецкий "Шахтер" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.