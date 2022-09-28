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Мадридский Реал пожертвовал крупную сумму денег для Украины

Испания
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Испанский гранд активно помогает украинцам

Мадридский Реал пожертвовал крупную сумму денег для Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" Мадрид, цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, оказал гуманитарную помощь нашей стране.

Испанский клуб через свой благотворительный фонд "Все для Украины" пожертвовал более 1 миллиона евро, сообщает официальный сайт "сливочных". На эти средства были приобретены еда, медикаменты, одеяла, кровати и другие вещи базовой необходимости для украинцев, которые пострадали от российской агрессии.

Напомним, уже 5 октября мадридский "Реал" на своем поле примет донецкий "Шахтер" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

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В статье: Реал (Мадрид) война с Россией
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Источник:
realmadrid.com

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