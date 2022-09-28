  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона подтвердила травму еще одного защитника
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона подтвердила травму еще одного защитника

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Кадровые проблемы у Хави

Барселона подтвердила травму еще одного защитника

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин получил повреждение на тренировке каталонской команды.

В ходе медицинских тестов у 27-летнего испанца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Ожидается, что защитник ориентировочно пропустит 3-4 недели. За это время "Барселона" проведет ряд важных матчей, в частности Класико против "Реала" (16 октября) и два поединка Лиги чемпионов с "Интером" (4-го и 12-го).

Напомним, ранее "Барселона" из-за травмы потеряла ключевых защитников Рональда Араухо и Жюль Кунде. Кроме того, в лазарете команды находятся полузащитник Де Йонг и нападающий Мемфис Депай – у обоих игроков проблемы с бедром.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Эктор Бельерин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде