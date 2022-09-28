Барселона подтвердила травму еще одного защитника

Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин получил повреждение на тренировке каталонской команды.

В ходе медицинских тестов у 27-летнего испанца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Ожидается, что защитник ориентировочно пропустит 3-4 недели. За это время "Барселона" проведет ряд важных матчей, в частности Класико против "Реала" (16 октября) и два поединка Лиги чемпионов с "Интером" (4-го и 12-го).

Напомним, ранее "Барселона" из-за травмы потеряла ключевых защитников Рональда Араухо и Жюль Кунде. Кроме того, в лазарете команды находятся полузащитник Де Йонг и нападающий Мемфис Депай – у обоих игроков проблемы с бедром.