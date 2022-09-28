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Араухо перенес операцию на бедре

Испания
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Уругвай скорее всего недосчитается основного защитника перед ЧМ

Араухо перенес операцию на бедре

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" и Уругвая Рональд Араухо перенес операцию на правом бедре, сообщает сайт клуба. Он получил повреждение на 4 минуте матча сборной против Ирана (0:1).

У защитника был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Ранее сообщалось, что защитник может пропустить 2-3 месяца.

Таким образом, Араухо скорее всего пропустит чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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В статье: Барселона Уругвай Рональд Араухо
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