Араухо перенес операцию на бедре

Защитник "Барселоны" и Уругвая Рональд Араухо перенес операцию на правом бедре, сообщает сайт клуба. Он получил повреждение на 4 минуте матча сборной против Ирана (0:1).

У защитника был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Ранее сообщалось, что защитник может пропустить 2-3 месяца.

Таким образом, Араухо скорее всего пропустит чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

UPDATE | Ronald Araujo had successful surgery this morning for his right adductor longus tendon avulsion. The surgery was performed by Dr. Lasse Lempainen under the supervision of Club medical staff in Turku, Finland. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/2SpYCvTrrV