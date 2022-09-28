Араухо перенес операцию на бедре

Защитник "Барселоны" и Уругвая Рональд Араухо перенес операцию на правом бедре, сообщает сайт клуба. Он получил повреждение на 4 минуте матча сборной против Ирана (0:1).

У защитника был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Ранее сообщалось, что защитник может пропустить 2-3 месяца.

Таким образом, Араухо скорее всего пропустит чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.