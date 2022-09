Президент ПСЖ о финансовых рычагах Барсы: Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал финансовые рычаги "Барселоны", позволившие подписывать футболистов прошлым летом.

Напомним, что "Барса" летом продала часть телеправ, а также активы своей продакшн-компании, чтобы решить ряд финансовых проблем и оформить трансферы, не продавая при этом футболистов.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ataca al Barça por la activación de las palancas.



???? "¿Es justo? No, no lo es. ¿Es legal? No estoy seguro. Si se permite esto, otros lo harán. La UEFA tiene sus propias regulaciones financieras. Se valorará todo", declaró a @politico. pic.twitter.com/FEPQGYfroh