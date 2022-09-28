Президент ПСЖ о финансовых рычагах Барсы: Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал финансовые рычаги "Барселоны", позволившие подписывать футболистов прошлым летом.

"Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным.

У УЕФА есть свое финансовое регулирование. И всему будет дана оценка", – приводит слова Аль-Хелайфи Relevo.