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Президент ПСЖ о финансовых рычагах Барсы: Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Все смотрят друг другу в рот

Президент ПСЖ о финансовых рычагах Барсы: Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал финансовые рычаги "Барселоны", позволившие подписывать футболистов прошлым летом.

"Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным.

У УЕФА есть свое финансовое регулирование. И всему будет дана оценка", – приводит слова Аль-Хелайфи Relevo.

Напомним, что "Барса" летом продала часть телеправ, а также активы своей продакшн-компании, чтобы решить ряд финансовых проблем и оформить трансферы, не продавая при этом футболистов.

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В статье: Барселона Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
28.09.2022 в 19:58
Чия бы корова мычала... баклан катарский блъ..
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0
0
Dr. House (Поділля)
28.09.2022 в 19:24
Що ЖКХ, що ФКБ дуже гівняно смердять.
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+1
-1
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Ігнатенко
28.09.2022 в 18:40
Схоже дискваліфікацією в ЛЧ попахує
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0
-1

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