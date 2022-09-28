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Вице-президент Барселоны: С финансовой точки зрения возвращение Месси возможно
Грядет?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Radio допустил возвращение Лионеля Месси. "Если он и вернется, то в качестве свободного агента", – приводит его слова Diario Sport.
"Если он и вернется, то в качестве свободного агента. Это возможно, если говорить о финансах, хотя и не заложено в бюджете.
Он легенда клуба, "Барселона" всегда будет его домом, но не мне принимать это решение", – отметил Эдуар Ромеу.
Ранее появилась информация, что Месси не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Аргентинец хотел бы вернуться в "Барселону". Тем не менее, в его соглашении, рассчитанном до лета 2023-го, есть опция продления ещё на год. При достижении каких показателей активируется эта опция - неизвестно.
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