Вице-президент Барселоны: С финансовой точки зрения возвращение Месси возможно

Вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Radio допустил возвращение Лионеля Месси. "Если он и вернется, то в качестве свободного агента", – приводит его слова Diario Sport.

"Если он и вернется, то в качестве свободного агента. Это возможно, если говорить о финансах, хотя и не заложено в бюджете. Он легенда клуба, "Барселона" всегда будет его домом, но не мне принимать это решение", – отметил Эдуар Ромеу.

Ранее появилась информация, что Месси не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Аргентинец хотел бы вернуться в "Барселону". Тем не менее, в его соглашении, рассчитанном до лета 2023-го, есть опция продления ещё на год. При достижении каких показателей активируется эта опция - неизвестно.