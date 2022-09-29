Бензема в ближайшее время продлит контракт с Реалом

Нападающий "Реала" Карим Бензема хочет продолжить выступления за мадридский клуб. 34-летний француз готов подписать новое соглашение со "сливочными".

По информации известного журналиста и инсайдера Николо Скиры переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что стороны подпишут контракт до 2024 года. Предыдущий контракт Бензема действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Карим отыграл 6 матчей за "Реал", забил 1 гол и выполнил 4 результативные передачи. За испанский клуб он выступает с 2009 года. Сообщалось, что форвард восстановился после травмы и может сыграть в матче Ла Лиги против "Осасуны" (2 октября).