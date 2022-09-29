СМИ: Двери Реала для Мбаппе не закрыты. Перес сказал об этом членам клуба

Президент "Реала" Флорентино Перес не исключил переход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал", сообщает El Confidencial. Об этом он сказал на ассамблее членов клуба.

Переса попросили подробнее рассказать о срыве трансфера Килиана прошлым летом. Флорентино, говоря о сложившейся вокруг Мбаппе ситуации, сказал, что двери клуба для него не закрыты.

Тем не менее, президент клуба акцентировал внимание на том, что сейчас не стоит думать об игроках, которых нет в команде. Он сказал, что в клубе много игроков, которые бьются за эмблему клуба и доказывают свой уровень из матча в матч.

Перес привел в пример Феде Вальверде, Винни Жуниора, Родриго Гоэса, Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени.

Напомним, что "Реал" предлагал "ПСЖ" более 200 миллионов евро летом 2021-го, но французский гранд отказался продавать главную звезду. Этой весной в СМИ активно распространяли информацию, что Килиан все-таки перейдет в "Реал", но француз все же продлил контракт с "ПСЖ".