Не хватает вингеров? Реал хочет дешево купить у Сити Канселу 

"Реал" интересуется защитником "Манчестер Сити" Жоау Канселу и игрок готов перейти, сообщает AS. В мадридском клубе считают, что трансфер обойдется всего в 40-50 миллионов евро.

Мадридцы интересуются Канселу ещё со времен выступлений португальца за "Валенсию". А такая низкая ожидаемая стоимость связана с возрастом футболиста – следующим летом ему 29. Контракт крайнего защитника рассчитан до лета 2027-го, что может усложнить переход.

Анчелотти якобы хочет использовать защитника на позиции вингера, где он выступал в "Валенсии". Слева в обороне, где сейчас в "Сити" выступает Канселу, в "Реале" уже успешно выступает Ферлан Менди.

Отмечается, что Канселу знает об интересе "Реала". Если "Мадрид" сделает предложение, он с радостью примет его.

В этом сезоне защитник забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Ман Сити". Портал Transfermarkt оценивает португальца в 65 миллионов евро.