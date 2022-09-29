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Не хватает вингеров? Реал хочет дешево купить у Сити Канселу
Стоимость сомнительная
Фото: twitter.com/ManCity
"Реал" интересуется защитником "Манчестер Сити" Жоау Канселу и игрок готов перейти, сообщает AS. В мадридском клубе считают, что трансфер обойдется всего в 40-50 миллионов евро.
Мадридцы интересуются Канселу ещё со времен выступлений португальца за "Валенсию". А такая низкая ожидаемая стоимость связана с возрастом футболиста – следующим летом ему 29. Контракт крайнего защитника рассчитан до лета 2027-го, что может усложнить переход.
Анчелотти якобы хочет использовать защитника на позиции вингера, где он выступал в "Валенсии". Слева в обороне, где сейчас в "Сити" выступает Канселу, в "Реале" уже успешно выступает Ферлан Менди.
Отмечается, что Канселу знает об интересе "Реала". Если "Мадрид" сделает предложение, он с радостью примет его.
В этом сезоне защитник забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Ман Сити". Портал Transfermarkt оценивает португальца в 65 миллионов евро.
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