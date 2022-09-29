Сити узнает у Бернарду, хочет ли он перейти в Барселону следующим летом

"Манчестер Сити" проведет переговоры с Бернарду Силвой, чтобы узнать каковы его планы на будущее, сообщает The Times. Главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы клуб снова попробовал подписать футболиста.

Срок соглашения Бернарду с "Сити" рассчитано ещё на 2.5 года. В клубе спокойны, но если игрок проявит желание уйти, у команды будет время найти ему замену.

Напомним, что "Барселона" пыталась подписать Бернарду, но у клубов не получилось завершить сделку. Португалец якобы заинтересован исключительно в переходе в каталонскуют команду.

В этом сезоне Бернарду провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 80 миллионов евро.