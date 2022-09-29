Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сити узнает у Бернарду, хочет ли он перейти в Барселону следующим летом
Похоже, трансфер вполне реален
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
"Манчестер Сити" проведет переговоры с Бернарду Силвой, чтобы узнать каковы его планы на будущее, сообщает The Times. Главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы клуб снова попробовал подписать футболиста.
Срок соглашения Бернарду с "Сити" рассчитано ещё на 2.5 года. В клубе спокойны, но если игрок проявит желание уйти, у команды будет время найти ему замену.
Напомним, что "Барселона" пыталась подписать Бернарду, но у клубов не получилось завершить сделку. Португалец якобы заинтересован исключительно в переходе в каталонскуют команду.
В этом сезоне Бернарду провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 80 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Солидная сумма. Стало известно, сколько Украина заработала в Лиге наций
- Очередной спектакль. В рф назначили дату и время "вступления" в ее состав оккупированных областей Украины
- Украина там, но есть гораздо хуже. О неудачниках Лиги Наций-2022
- Первое Класико сезона пройдет 16 октября. Время тоже определено
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО