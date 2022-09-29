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Кроос может завершить карьеру уже в конце сезона

Испания
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Хочет уйти на пике

Кроос может завершить карьеру уже в конце сезона

Фото: twitter.com/ToniKroos

Новина українською

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос может закончить с футболом уже в конце этого сезона, сообщает Madrid Universal со ссылкой на AS. 32-летний немец хочет уйти на пике.

Так допускают в мадридском "Реале". Хавбек отказывается обсуждать с клубом переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом. Тони не хочет выступать после 34 лет и мешать развитию молодых игроков.

"Реал" уже начал поиск замены немцу. Один из кандидатов на замену – 21-летний Гомес да Силва из "Фламенго".

В этом сезоне Кроос провел за "Реал" 8 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
madriduniversal.com

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