Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос может завершить карьеру уже в конце сезона
Хочет уйти на пике
Фото: twitter.com/ToniKroos
Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос может закончить с футболом уже в конце этого сезона, сообщает Madrid Universal со ссылкой на AS. 32-летний немец хочет уйти на пике.
Так допускают в мадридском "Реале". Хавбек отказывается обсуждать с клубом переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом. Тони не хочет выступать после 34 лет и мешать развитию молодых игроков.
"Реал" уже начал поиск замены немцу. Один из кандидатов на замену – 21-летний Гомес да Силва из "Фламенго".
В этом сезоне Кроос провел за "Реал" 8 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины
- Один из главных украинских футбольных талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки
- Почти полтысячи ликвидированных россиян и много танков. Генштаб – о потерях оккупантов за 28 сентября
- Первое Класико сезона пройдет 16 октября. Время тоже определено
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО