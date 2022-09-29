Барселона решила кем заменит Бускетса – хавбеком Вулверхэмптона

"Барселона" хочет подписать полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает Diario Sport. 25-летний португалец – приоритетная цель клуба.

"Сине-гранатовые" хотели подписать полузащитника прошлым летом, но сделка не состоялась из-за разных оценок стоимости игрока клубами.

Невеш готов ждать до лета 2023-го, чтобы перейти в "Барселону". Он даже отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", ради "блауграны".

В этом сезоне Невеш провел за "Вулверхэмптон" 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.