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Барселона решила кем заменит Бускетса – хавбеком Вулверхэмптона
Он готов ждать до лета 2023-го
Фото: twitter.com/Wolves
"Барселона" хочет подписать полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает Diario Sport. 25-летний португалец – приоритетная цель клуба.
"Сине-гранатовые" хотели подписать полузащитника прошлым летом, но сделка не состоялась из-за разных оценок стоимости игрока клубами.
Невеш готов ждать до лета 2023-го, чтобы перейти в "Барселону". Он даже отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", ради "блауграны".
В этом сезоне Невеш провел за "Вулверхэмптон" 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.
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