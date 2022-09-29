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Барселона решила кем заменит Бускетса – хавбеком Вулверхэмптона

Испания
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Он готов ждать до лета 2023-го

Барселона решила кем заменит Бускетса – хавбеком Вулверхэмптона

Фото: twitter.com/Wolves

Новина українською

"Барселона" хочет подписать полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает Diario Sport. 25-летний португалец – приоритетная цель клуба.

"Сине-гранатовые" хотели подписать полузащитника прошлым летом, но сделка не состоялась из-за разных оценок стоимости игрока клубами.

Невеш готов ждать до лета 2023-го, чтобы перейти в "Барселону". Он даже отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", ради "блауграны".

В этом сезоне Невеш провел за "Вулверхэмптон" 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Вулверхэмптон
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Источник:
sport.es

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