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Возвращение Месси маловероятно. Аргентинец считает, что Лапорта предал его
Спекуляции продолжаются
Фото: SPORT
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси далек от возвращения в "Барселону", несмотря на последние комментарии руководства "сине-гранатовых", сообщает Marca. У аргентинца ещё не было контактов с руководством испанского клуба.
Последние несколько недель руководство "Барселоны" несколько раз высказывалось по поводу возвращения Лионеля Месси. Директор по финансам сказал, что с финансовой точки зрения возвращение возможно, а президент клуба Жоан Лапорта выразил желание, чтобы аргентинец закончил карьеру в стане "сине-гранатовых".
Несмотря на это, с Лионелем никто не связывался по поводу возвращения, а чтобы его себе позволить, даже в качестве свободного агента, будет необходимо существенно разгрузить зарплатную ведомость.
Проблема может быть и в желании самого Лео. Он считает, что Лапорта предал его летом 2021-го, когда контракт не удалось подписать в самый последний момент. Также аргентинцу не нравится, что руководители "Барсы" постоянно говорят о нем, но не предпринимают никаких действий.
Контракт Месси с "ПСЖ" истекает уже будущим летом, но в соглашении есть опция продления ещё на год.
Сам Лионель ещё не комментировал ситуацию со своим возможным возвращением.
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