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Возвращение Месси маловероятно. Аргентинец считает, что Лапорта предал его

Испания
(1 голосов)

Спекуляции продолжаются

Возвращение Месси маловероятно. Аргентинец считает, что Лапорта предал его

Фото: SPORT

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси далек от возвращения в "Барселону", несмотря на последние комментарии руководства "сине-гранатовых", сообщает Marca. У аргентинца ещё не было контактов с руководством испанского клуба.

Последние несколько недель руководство "Барселоны" несколько раз высказывалось по поводу возвращения Лионеля Месси. Директор по финансам сказал, что с финансовой точки зрения возвращение возможно, а президент клуба Жоан Лапорта выразил желание, чтобы аргентинец закончил карьеру в стане "сине-гранатовых".

Несмотря на это, с Лионелем никто не связывался по поводу возвращения, а чтобы его себе позволить, даже в качестве свободного агента, будет необходимо существенно разгрузить зарплатную ведомость.

Проблема может быть и в желании самого Лео. Он считает, что Лапорта предал его летом 2021-го, когда контракт не удалось подписать в самый последний момент. Также аргентинцу не нравится, что руководители "Барсы" постоянно говорят о нем, но не предпринимают никаких действий.

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает уже будущим летом, но в соглашении есть опция продления ещё на год.

Сам Лионель ещё не комментировал ситуацию со своим возможным возвращением.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона ПСЖ
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2022 в 17:13
сообщает Marca ….. можно не читать, не трудно догадаться, что они хотят сообщить.))
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