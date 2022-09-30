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МЮ снова попытается купить у Барсы де Йонга и поборется за таланта из Боруссии
Попытка не пытка
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг никуда не делся из трансферных целей "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN. "Манкунианцы" также хотят побороться за Джуда Биллингема из дортмундской "Боруссии".
"Юнайтед" на протяжении прошлого лета пытался подписать Френки, но игрок остался в "Барселоне", заявив, что не желает никуда уходить. В "МЮ" считают, что игрока удастся уговорить на переход и попытаются подписать его следующим летом.
Отмечается, что в клубе понимают, что борьба за другого топового хавбека – Джуда Биллингема будет напряженной. За 19-летним англичанином охотятся в "Реале", "Ливерпуле" и "Манчестер Сити".
Оба трансфера клуб попробует провернуть следующим летом. Усиления зимой в "Юнайтед", как сообщалось ранее, не ожидается.
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