  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. МЮ снова попытается купить у Барсы де Йонга и поборется за таланта из Боруссии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ снова попытается купить у Барсы де Йонга и поборется за таланта из Боруссии

Испания
(1 голосов)

Попытка не пытка

МЮ снова попытается купить у Барсы де Йонга и поборется за таланта из Боруссии

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг никуда не делся из трансферных целей "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN. "Манкунианцы" также хотят побороться за Джуда Биллингема из дортмундской "Боруссии".

"Юнайтед" на протяжении прошлого лета пытался подписать Френки, но игрок остался в "Барселоне", заявив, что не желает никуда уходить. В "МЮ" считают, что игрока удастся уговорить на переход и попытаются подписать его следующим летом.

Отмечается, что в клубе понимают, что борьба за другого топового хавбека – Джуда Биллингема будет напряженной. За 19-летним англичанином охотятся в "Реале", "Ливерпуле" и "Манчестер Сити".

Оба трансфера клуб попробует провернуть следующим летом. Усиления зимой в "Юнайтед", как сообщалось ранее, не ожидается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
30.09.2022 в 18:40
Де Йонг..не тормози... переходи в лучшую лигу Планеты..
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде