Ювентус уже зимой хочет подписать Хорди Альбу

"Ювентус" заинтересован в крайнем защитнике "Барселоны" Хорди Альбе. "Старая синьора" уже сделала запрос в испанский клуб по поводу 33-летнего игрока.

Вероятно, обсуждается аренда – "Ювентус" готов взять на себя всю зарплату испанца. "Барселона" готова обсуждать трансфер, в том числе и полноценный уход защитника.

В этом сезоне Хорди выпал из основного состава. Он уступил место молодому Алехандро Бальде и приобретенному в "Челси" Маркосу Алонсо.

Ранее сообщалось, что следующим летом клуб покинет капитан Серхио Бускетс. Ему уже даже нашли замену – Рубен Невеш из "Вулверхэмптона".

Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего Альбу в 9 миллионов евро.