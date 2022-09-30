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Ювентус уже зимой хочет подписать Хорди Альбу
Легенды "Барсы" один за одним покидают клуб
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Ювентус" заинтересован в крайнем защитнике "Барселоны" Хорди Альбе. "Старая синьора" уже сделала запрос в испанский клуб по поводу 33-летнего игрока.
Вероятно, обсуждается аренда – "Ювентус" готов взять на себя всю зарплату испанца. "Барселона" готова обсуждать трансфер, в том числе и полноценный уход защитника.
В этом сезоне Хорди выпал из основного состава. Он уступил место молодому Алехандро Бальде и приобретенному в "Челси" Маркосу Алонсо.
Ранее сообщалось, что следующим летом клуб покинет капитан Серхио Бускетс. Ему уже даже нашли замену – Рубен Невеш из "Вулверхэмптона".
Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего Альбу в 9 миллионов евро.
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