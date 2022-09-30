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Ювентус уже зимой хочет подписать Хорди Альбу

Испания
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Легенды "Барсы" один за одним покидают клуб

Ювентус уже зимой хочет подписать Хорди Альбу

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Ювентус" заинтересован в крайнем защитнике "Барселоны" Хорди Альбе. "Старая синьора" уже сделала запрос в испанский клуб по поводу 33-летнего игрока.

Вероятно, обсуждается аренда – "Ювентус" готов взять на себя всю зарплату испанца. "Барселона" готова обсуждать трансфер, в том числе и полноценный уход защитника.

В этом сезоне Хорди выпал из основного состава. Он уступил место молодому Алехандро Бальде и приобретенному в "Челси" Маркосу Алонсо.

Ранее сообщалось, что следующим летом клуб покинет капитан Серхио Бускетс. Ему уже даже нашли замену – Рубен Невеш из "Вулверхэмптона".

Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего Альбу в 9 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Хорди Альба Барселона
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Источник:
sport.es

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