Хави: Для меня Бускетс остается ключевым игроком Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал, останется ли опорный полузащитник команды Серхио Бускетс в каталонском коллективе:

“Бускетс публично заявил, что он ничего не решил на счет своего будущего. Он примет решение в конце сезона.

Для меня Бускетс остается ключевым игроком "Барселоны", - сказал Хави.