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Хави: Для меня Бускетс остается ключевым игроком Барселоны

Испания
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Совсем скоро у него истекает контракт

Хави: Для меня Бускетс остается ключевым игроком Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал, останется ли опорный полузащитник команды Серхио Бускетс в каталонском коллективе:

“Бускетс публично заявил, что он ничего не решил на счет своего будущего. Он примет решение в конце сезона.

Для меня Бускетс остается ключевым игроком "Барселоны", - сказал Хави.

Отметим, что срок контракта испанского игрока истекает в конце этого сезона. Добавим, что Бускетс находится в Барселоне уже более 17 лет.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Хави
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Источник:
Fabrizio Romano

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