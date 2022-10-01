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Хави: Для меня Бускетс остается ключевым игроком Барселоны
Совсем скоро у него истекает контракт
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал, останется ли опорный полузащитник команды Серхио Бускетс в каталонском коллективе:
“Бускетс публично заявил, что он ничего не решил на счет своего будущего. Он примет решение в конце сезона.
Для меня Бускетс остается ключевым игроком "Барселоны", - сказал Хави.
Отметим, что срок контракта испанского игрока истекает в конце этого сезона. Добавим, что Бускетс находится в Барселоне уже более 17 лет.
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Источник:Fabrizio Romano
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