Примера. Севилья - Атлетико 0:2. Нервион официально безнадежен

Международный перерыв на пошел на пользу "Севилье" - как и в стартовых 6 турах, команда Хулена Лопетеги сегодня не показала НИ-ЧЕ-ГО.

"Атлетико" мог и даже обязан был забивать 4-5 мячей, но Гризманн и Матеус Кунья упустили по два идеальных шанса, а Корреа - один. Также привычно много мазал и Альваро Мората.

А что "Севилья"? Стартовые 20-30 минут хозяева даже половину поля пройти не могли - "Матрасники" их моментально накрывали, забирали мяч и организовывали свои быстрые атаки.

После одного из таких отборов был открыт счет - Коке нашел передачей Льоренте, и Маркос из-под защитника поразил дальний угол ворот. Было красиво.

51 - @marcosllorente has ended a run of 51 games without scoring with @atletienglish in all competitions (since May 2021), his worst streak with Colchoneros. Feeling. pic.twitter.com/BL0CXCSssF

Не менее эффектно Альваро Мората провел и второй гол "Атлетико" после перерыва - там ошибку допустил молодой Кармона, и основной центрфорвард испанской сборной не простил. В принципе, это ожидаемо. Кармона, Салас, Ньянзу - сплошь зеленые, неопытные ребята. Если бы они не ошибались против "Атлетико" - это было бы чудо.

Больше вопросов к ветеранам "Севильи", ведь матч провалили Дилейни, Ламела, Гудель, Иско. Лопетеги - еще один виновник. Его план на игру так и остался тайной; ничего, кроме плохой организации и ставки на навесы не удалось разглядеть.

3 - @AlvaroMorata has scored in his last three games against Sevilla (3 goals in total). This is his best streak against same opponent in his career in top five Euro leagues in all competitions (also three against Alavés - three goals). Beast. pic.twitter.com/fbIPPvHzcv