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Примера. Севилья - Атлетико 0:2. Нервион официально безнадежен

Испания
(1 голосов)

Лопетеги, аут?

Примера. Севилья - Атлетико 0:2. Нервион официально безнадежен

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный перерыв на пошел на пользу "Севилье" - как и в стартовых 6 турах, команда Хулена Лопетеги сегодня не показала НИ-ЧЕ-ГО.

"Атлетико" мог и даже обязан был забивать 4-5 мячей, но Гризманн и Матеус Кунья упустили по два идеальных шанса, а Корреа - один. Также привычно много мазал и Альваро Мората.

А что "Севилья"? Стартовые 20-30 минут хозяева даже половину поля пройти не могли - "Матрасники" их моментально накрывали, забирали мяч и организовывали свои быстрые атаки.

После одного из таких отборов был открыт счет - Коке нашел передачей Льоренте, и Маркос из-под защитника поразил дальний угол ворот. Было красиво.

Не менее эффектно Альваро Мората провел и второй гол "Атлетико" после перерыва - там ошибку допустил молодой Кармона, и основной центрфорвард испанской сборной не простил. В принципе, это ожидаемо. Кармона, Салас, Ньянзу - сплошь зеленые, неопытные ребята. Если бы они не ошибались против "Атлетико" - это было бы чудо.

Больше вопросов к ветеранам "Севильи", ведь матч провалили Дилейни, Ламела, Гудель, Иско. Лопетеги - еще один виновник. Его план на игру так и остался тайной; ничего, кроме плохой организации и ставки на навесы не удалось разглядеть.

Возможно, за этот провал Лопетеги уволят уже на днях - 5 очков после 7 туров Примеры более чем серьезный повод. Ну, а Диего Симеоне и "Атлетико" хоть и проводят сезон неровно, но сегодня были хороши, это надо признать. В таблице у них 13 баллов и 5-я позиция.

7-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Льоренте, 29, Мората, 57

"Севилья": Буну - Кармона, Ньянзу (Эн-Несири, 67), Салас (Навас, 46), Рекик (Теллес, 28) - Гудель, Дилейни (Ракитич, 46) - Ламела, Оливер (Папу Гомес, 67), Иско - Дольберг

"Атлетико": Облак - Молина (Жоау Феликс, 87), Савич, Хименес, Рейнилду - Витсель - Льоренте, Коке (Кондогбья, 73), Сауль (Карраско, 61), Матеус Кунья (Корреа, 72) - Мората (Гризманн, 61)

Предупреждения: Иско, 11, Дилейни, 31, Гудель, 81 - Витсель, 38

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В статье: Атлетико (Мадрид) Севилья
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