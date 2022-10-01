  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Коке стал рекордсменом по сыгранным матчам за Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коке стал рекордсменом по сыгранным матчам за Атлетико

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Впечатляющая цифра

Коке стал рекордсменом по сыгранным матчам за Атлетико

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

Полузащитник "Атлетико" Коке установил рекорд по сыгранным матчам за "матрасников" в матче 7-го тура Ла Лиги с "Севильей".

На счету 30-летнего полузащитника теперь 554 игры за команду. Этим ему удалось превзойти достижение Аделардо Родригеса, который провел за мадридцев 553 матча.

Как известно, Коке является воспитанником "Атлетико" и выступает за него с сезона-2009/10.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Коке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде