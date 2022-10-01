Коке стал рекордсменом по сыгранным матчам за Атлетико

Полузащитник "Атлетико" Коке установил рекорд по сыгранным матчам за "матрасников" в матче 7-го тура Ла Лиги с "Севильей".

На счету 30-летнего полузащитника теперь 554 игры за команду. Этим ему удалось превзойти достижение Аделардо Родригеса, который провел за мадридцев 553 матча.

Как известно, Коке является воспитанником "Атлетико" и выступает за него с сезона-2009/10.