Примера. Мальорка - Барселона 0:1. Левандовский выручил и на островах

"Барселона" сыграла, вероятно, самый скучный матч в текущем сезоне. Даже 0:0 с "Райо Вальекано" в первом туре получились более содержательными.

Сегодня же каталонцы играли на фоне международного перерыва, пяти травм и ротации перед Лигой чемпионов - как следствие, команда больше тянула время и экономила силы, чем думала про красивые комбинации и голы.

Старт матча остался за "Мальоркой", которая много навешивала на Мурики, но Пике на опыте закрывал огромного косовара. Других вариантов хозяева не имели.

Дальше в игру вступил Роберт Левандовский - и сразу на ровном месте придумал гол: качнул защитника и пробил под дальнюю штангу. Мастер-класс.

3 - Ansu Fati ???????? (two assists) and Robert Lewandowski ???????? (one) have combined for more goals than any other duo in LaLiga this season. Connection. pic.twitter.com/fBR1NgfUuV — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2022

"Киноварь" имела царский шанс отыграться перед перерывом, когда Хауме Коста замыкал прострел с правого фланга, но с нескольких метров попал прямо в тер Штегена. В какой-то мере это уже тренд - немец со старта сезона демонстрирует свой лучший футбол, отсюда и личный рекорд по длительности сухой серии.

Второй тайм искры в игру не привнес - наоборот, моментов вообще не стало. "Барса" сушила игру, катая мяч в районе центра поля; "Мальорка", сделавшая ставку на рьяный старт, уже не имела сил мешать сопернику убивать время. Карточки, стыки, пасы поперек-назад - порой казалось, что мы смотрим не Примеру, а УПЛ. Запомнился только проход и удар от Ли Кан Ина на 88-й минуте - мяч пролетел мимо штанги.

???? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? !! Marc ter Stegen has just surpassed his previous best of 500 minutes without conceding! Congratulations, @mterstegen1! Keep going!???????????????????? pic.twitter.com/uwwaojkDvz — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2022

Впрочем, кто кинет камень в огород "Барсы"? У нее на счету уже 6 разгромов в этом сезоне и полно ярких моментов. В таблице тоже дела идут хорошо - временное первое место с 19 очками. "Мальорку" с ее 8 баллами с такой высоты и не видно.

7-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 0:1

Гол: Левандовский, 20

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста (Куфру, 77) - Антонио Санчес (Дани Родригес, 67), де Галларета (Жуниор, 85), Баба, Ли Кан Ин - Мурики

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Роберто, 80) - Кессье (Педри, 67), Бускетс, Гави - Дембеле (Ферран Торрес, 80), Левандовский, Фати (Рафинья, 67)

Предупреждения: Хауме Коста, 42, Вальент, 83 - Кристенсен, 39, Пике, 40, Кессье, 45, Бускетс, 74