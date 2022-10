Примера. Мальорка - Барселона 0:1. Левандовский выручил и на островах

"Барселона" сыграла, вероятно, самый скучный матч в текущем сезоне. Даже 0:0 с "Райо Вальекано" в первом туре получились более содержательными.

Сегодня же каталонцы играли на фоне международного перерыва, пяти травм и ротации перед Лигой чемпионов - как следствие, команда больше тянула время и экономила силы, чем думала про красивые комбинации и голы.

Старт матча остался за "Мальоркой", которая много навешивала на Мурики, но Пике на опыте закрывал огромного косовара. Других вариантов хозяева не имели.

Дальше в игру вступил Роберт Левандовский - и сразу на ровном месте придумал гол: качнул защитника и пробил под дальнюю штангу. Мастер-класс.

3 - Ansu Fati ???????? (two assists) and Robert Lewandowski ???????? (one) have combined for more goals than any other duo in LaLiga this season. Connection. pic.twitter.com/fBR1NgfUuV