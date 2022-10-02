  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави установил тренерский рекорд Ла Лиги, превзойдя достижение Зидана
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави установил тренерский рекорд Ла Лиги, превзойдя достижение Зидана

Испания
(1 голосов)

Речь идет о выездных матчах

Хави установил тренерский рекорд Ла Лиги, превзойдя достижение Зидана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Барселона" в гостях победила "Мальорку" со счетом 1:0. Этот матч стал 18-м для Хави в гостях в должности тренера каталонцев, и ни в одном из них он не уступил (13 побед и 5 ничейных результатов).

Таким образом, испанский наставник установил единоличный рекорд Ла Лиги. Ранее Хави его делил с Зиданом – оба тренера не уступили в своих первых 17 выездных поединках Примеры. Правда, у французского наставника "Реала" за этот отрезок встреч было на одну победу больше и, соответственно, на одну ничью меньше.

Кроме этого, отметим, что в текущем сезоне на счету каталонцев шесть побед и одна ничья. На данный момент они лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, однако есть еще шансы "Реала" и "Атлетико" сдвинуть "блауграну" с первого места до конца текущего тура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
OptaJose

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде