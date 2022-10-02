Хави установил тренерский рекорд Ла Лиги, превзойдя достижение Зидана

Вчера "Барселона" в гостях победила "Мальорку" со счетом 1:0. Этот матч стал 18-м для Хави в гостях в должности тренера каталонцев, и ни в одном из них он не уступил (13 побед и 5 ничейных результатов).

Таким образом, испанский наставник установил единоличный рекорд Ла Лиги. Ранее Хави его делил с Зиданом – оба тренера не уступили в своих первых 17 выездных поединках Примеры. Правда, у французского наставника "Реала" за этот отрезок встреч было на одну победу больше и, соответственно, на одну ничью меньше.

Кроме этого, отметим, что в текущем сезоне на счету каталонцев шесть побед и одна ничья. На данный момент они лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, однако есть еще шансы "Реала" и "Атлетико" сдвинуть "блауграну" с первого места до конца текущего тура.