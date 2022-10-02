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Севилья занимается увольнением Лопетеги

Испания
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Для начала необходимо найти замену наставнику

Севилья занимается увольнением Лопетеги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" планирует в ближайшее время попрощаться со своим главным тренером Хуленом Лопетеги. Но, по информации издания AS, сначала клуб хочет найти замену наставнику.

В семи турах текущего чемпионата "Севилья" набрала всего пять очков из 21 возможного. Руководство андалусцев хочет вернуть команду в борьбу за Лигу чемпионов, а пока "Севилья" ближе к вылету из Ла Лиги - к зоне вылета всего два очка.

Одним из возможных кандидатов взамен Лопетеги называют Хоакина Капарроса, который недавно уволился из сборной Армении. Также андалусцы рассматривают вариант с назначением Хорхе Сампаоли, который в "Севилье" уже работал, и Марсело Гальярдо.

Напомним, что вчера "Севилья" потерпела уже четвертое поражение в этом сезоне, уступив "Атлетико" 0:2.

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В статье: Севилья Хулен Лопетеги
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