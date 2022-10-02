Севилья занимается увольнением Лопетеги

"Севилья" планирует в ближайшее время попрощаться со своим главным тренером Хуленом Лопетеги. Но, по информации издания AS, сначала клуб хочет найти замену наставнику.

В семи турах текущего чемпионата "Севилья" набрала всего пять очков из 21 возможного. Руководство андалусцев хочет вернуть команду в борьбу за Лигу чемпионов, а пока "Севилья" ближе к вылету из Ла Лиги - к зоне вылета всего два очка.

Одним из возможных кандидатов взамен Лопетеги называют Хоакина Капарроса, который недавно уволился из сборной Армении. Также андалусцы рассматривают вариант с назначением Хорхе Сампаоли, который в "Севилье" уже работал, и Марсело Гальярдо.