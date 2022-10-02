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Куртуа получил травму. Сегодня Лунин впервые в сезоне сыграет за Реал

Испания
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(2 голосов)

У бельгийского вратаря травма

Куртуа получил травму. Сегодня Лунин впервые в сезоне сыграет за Реал

Фото: realmadrid.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму. По информации официального сайта клуба, бельгийскому вратарю врачи поставили диагноз "левый пояснично-крестцовый радикулит". Информация о сроках восстановления голкипера неизвестна.

Напомним, что Тибо Куртуа участвовал во всех официальных матчах текущего сезона в составе "Реала". Все это время в запасе находился украинский голкипер Андрей Лунин.

Лунин в сентябре во время международной паузы на матчи сборных получил игровую практику в двух матчах национальной сборной Украины: он отстоял "на ноль" во встречах против Армении (5:0) и Шотландии (0:0).

Отметим, что ближайший матч "Реал" проведет сегодня. В 22:00 его ожидает поединок против "Осасуны".

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
02.10.2022 в 16:37
А потім о 21:45 новина: "Куртуа в основі, травма виявилася незначною", як це було неодноразово))). Нехай Андрію щастить! За час поки Тібо буде лікуватися, витіснити його не вдасться звичайно ж, але хоча б можна привернути увагу гарних клубів.
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