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Куртуа получил травму. Сегодня Лунин впервые в сезоне сыграет за Реал
У бельгийского вратаря травма
Фото: realmadrid.com / Автор невідомий
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму. По информации официального сайта клуба, бельгийскому вратарю врачи поставили диагноз "левый пояснично-крестцовый радикулит". Информация о сроках восстановления голкипера неизвестна.
Напомним, что Тибо Куртуа участвовал во всех официальных матчах текущего сезона в составе "Реала". Все это время в запасе находился украинский голкипер Андрей Лунин.
Лунин в сентябре во время международной паузы на матчи сборных получил игровую практику в двух матчах национальной сборной Украины: он отстоял "на ноль" во встречах против Армении (5:0) и Шотландии (0:0).
Отметим, что ближайший матч "Реал" проведет сегодня. В 22:00
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