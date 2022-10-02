Куртуа получил травму. Сегодня Лунин впервые в сезоне сыграет за Реал

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму. По информации официального сайта клуба, бельгийскому вратарю врачи поставили диагноз "левый пояснично-крестцовый радикулит". Информация о сроках восстановления голкипера неизвестна.

Напомним, что Тибо Куртуа участвовал во всех официальных матчах текущего сезона в составе "Реала". Все это время в запасе находился украинский голкипер Андрей Лунин.

Лунин в сентябре во время международной паузы на матчи сборных получил игровую практику в двух матчах национальной сборной Украины: он отстоял "на ноль" во встречах против Армении (5:0) и Шотландии (0:0).