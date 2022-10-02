Примера. Гаттузо не проиграл, Сельта удивила, а Ла Реал и Жирона устроили голевое шоу

Дженнаро Гаттузо с третьей попытки не проиграл в гостях в рамках Ла Лиги.

Поединок на "Корнелье" получился на редкость равным. Команды старались, но на решающее преимущество не наиграла ни одна. Ничья - справедливый исход.

До перерыва моментов было мало - вспоминается только выход Лино один на один, когда Мамардашвили не купился на паненку.

Второй тайм с гола начала "Валенсия" - Паулиста выше всех выпрыгнул после углового; а вот дальше уже "Эспаньол" начал поддавливать. Хоселу удался изумительный обводящий удар с угла штрафной - и это 1:1. Затем еще Брейтуэйт классно приложился метров с 10-ти, но вратарь отбил.

Дело шло к ничьей, но не все так просто - свою роль в шоу захотели сыграть также вратари. Началось с ошибки Мамардашвили, которого Дардер поймал на противоходе ударом с 23-25 метров.

После этого подключились нервы, два удаления - здесь команды тоже были равны и потеряли по игроку. Ну, и вишенка на торте - чудо-гол Джемерта на последней добавленной минуте, который точно будет сниться Альваро Фернандесу в кошмарах. Пропустить такое - позор для вратаря-профессионала.

В таблице после ничьей у "Валенсии" 10 очков, у "Эспаньола" - 5. Странно, ведь класс команд примерно равен.

7-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Валенсия" - 2:2

Голы: Хоселу, 56, Дардер, 63 - Паулиста, 53, Джемерт, 90+6

"Эспаньол": Альваро - Калеро (Меламед, 74), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Дардер (Симо, 87), Винисиус Соуза (Лосано, 87) - Пуадо (Видаль, 46), Эспозито (Баре, 62), Брейтуэйт - Хоселу

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста (Джемерт, 74), Диахаби, Гайя - Алмейда (Нико Гонсалес, 73), Гильямон, Мориба (Дуро, 84) - Кастильехо (Клюйверт, 46), Кавани (Маркос Андре, 73), Самуэл Лино

Предупреждения: Дардер, 58, Оливан, 76 - Диахаби, 90+8

Удаления: Брейтуэйт, 90+2 - Маркос Андре, 85

Довольно неожиданный результат, ставший возможным во многом из-за раннего удаления у "Бетиса".

"Сельта" открыла счет еще в равных составах - Вейге удался мощнейший дальний удар точно под штангу. Сразу после этого "Бетис" мог отыграться, но Борха проиграл дуэль Марчесину.

Ну, а на 20-й минуте случился ключевой эпизод матча. Луис Фелипе грубо ошибся позиционно, после чего не менее грубо нарушил правила, за что был справедливо выгнан с поля.

Даже в меньшинстве более классный "Бетис" создал больше шансов. Во втором тайме Песселья и Виллиан Жозе расстреливали ворота в упор, да и Морено с Руибалем тоже могли рассчитывать на гол, однако Марчесин все удары отразил. По правде, били гости сегодня из рук вон плохо.

Сама "Сельта" единственный шанс в большинстве имела аж в добавленное время, когда "Бетис" уже еле волочил ноги, но и там Оскар в ближнем бою проиграл Руи Силве. Впрочем, вряд ли "Кельты" расстроились.

1:0 - тоже победа, а значит, у "Сельты" теперь 10 очков и она в ТОП-10, уж простите за тавтологию. "Бетис" с 15 очками на данный момент замыкает ТОП-5.

7-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Бетис" - 1:0

Гол: Вейга, 9

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 70), Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Солари (Тапиа, 55), Вейга (де ла Торре, 70), Оскар - Карлес Перес (Аспас, 75), Странд Ларсен (Пасиенсия, 55)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя (Руибаль, 72), Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Акуоку, Карвалью (Песселья, 22) - Луис Энрике (Виллиан Жозе, 46), Каналес, Родри (Хоакин, 72) - Борха Иглесиас (Фекир, 46)

Предупреждения: Вейга, 30, Странд Ларсен, 32, Галан, 35, Мингеса, 90 - Песселья, 32, Каналес, 65, Фекир, 84

Удаление: Луис Фелипе, 20

Самый остросюжетный матч в Ла Лиге-2022/23 на данный момент. И кто бы мог ждать такого от главных любителей счета 1:0?

"Ла Реал" сегодня удивил даже сам себя. Вряд ли Иманол Альгуасиль сильно рад - его команда проваливалась в защите, как никогда за последние 1,5-2 сезона. Почти каждая атака "Жироны" заканчивалась опасным моментом.

С другой стороны, атака "Сосьедада" порадовала. Серлот наконец адаптировался в Испании, Давид Сильва еще бежит, отлично влились Кубо и Браис Мендес - короче, тут все круто.

Если перечислять все голы и моменты, то будет очень длинно и занудно, поэтому скажем суть. Да, "Жирона" забила почти столько же, но ее голы - результат необыкновенных индивидуальных действий. Например, Родриго Рикельме удался идеальный удар в девятку с 26-27 метров - редко такое увидишь.

3 - Alexander Sørloth ???????? has scored three goals in four games for Real Sociedad in LaLiga 2022/23, one fewer than in 33 appearances in the competition last season. Impact. pic.twitter.com/yLSi3ZOGd4 — OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022

У "Сосьедада" же все получалось коллективно - работали связки на обоих флангах, классно вел игру Сильва, так что Серлоту зачастую оставалось только подставить нужную часть тела, чтобы отпраздновать гол. Чувствуете разницу, да?

Вот поэтому победа "Ла Реала" хоть и непривычная по счету, но полностью логична и справедлива. Не зря и в таблице у басков 13 очков и 6-е место, а "Жирона" идет лишь 12-й с 7 баллами.

7-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 3:5

Голы: Рикельме, 23, Арнау, 27, Кастельянос, 48 - Серлот, 8, 42, Браис Мендес, 66, Субименди, 71, Кубо, 85

"Жирона": Хуан Карлос - Арнау (Коуто, 82), Буэно, Эспиноса, Хуанпе (Валери, 76), Гутьеррес - Ромеу, Алейш Гарсия (Уренья, 82), Рикельме - Вальехо (Эррера, 54), Кастельянос

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сола, 55), Элустондо (Гевара, 83), Пачеко, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино, Давид Сильва (Турьентес, 83) - Кубо (Наварро, 88), Серлот (Карлос Фернандес, 88)

Предупреждения: Ромеу, 57, Гутьеррес, 65, Кастельянос, 90+3 - Мерино, 87