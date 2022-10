Примера. Гаттузо не проиграл, Сельта удивила, а Ла Реал и Жирона устроили голевое шоу

Дженнаро Гаттузо с третьей попытки не проиграл в гостях в рамках Ла Лиги.

Поединок на "Корнелье" получился на редкость равным. Команды старались, но на решающее преимущество не наиграла ни одна. Ничья - справедливый исход.

До перерыва моментов было мало - вспоминается только выход Лино один на один, когда Мамардашвили не купился на паненку.

Второй тайм с гола начала "Валенсия" - Паулиста выше всех выпрыгнул после углового; а вот дальше уже "Эспаньол" начал поддавливать. Хоселу удался изумительный обводящий удар с угла штрафной - и это 1:1. Затем еще Брейтуэйт классно приложился метров с 10-ти, но вратарь отбил.

Дело шло к ничьей, но не все так просто - свою роль в шоу захотели сыграть также вратари. Началось с ошибки Мамардашвили, которого Дардер поймал на противоходе ударом с 23-25 метров.

После этого подключились нервы, два удаления - здесь команды тоже были равны и потеряли по игроку. Ну, и вишенка на торте - чудо-гол Джемерта на последней добавленной минуте, который точно будет сниться Альваро Фернандесу в кошмарах. Пропустить такое - позор для вратаря-профессионала.

В таблице после ничьей у "Валенсии" 10 очков, у "Эспаньола" - 5. Странно, ведь класс команд примерно равен.

7-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Валенсия" - 2:2

Голы: Хоселу, 56, Дардер, 63 - Паулиста, 53, Джемерт, 90+6

"Эспаньол": Альваро - Калеро (Меламед, 74), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Дардер (Симо, 87), Винисиус Соуза (Лосано, 87) - Пуадо (Видаль, 46), Эспозито (Баре, 62), Брейтуэйт - Хоселу

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста (Джемерт, 74), Диахаби, Гайя - Алмейда (Нико Гонсалес, 73), Гильямон, Мориба (Дуро, 84) - Кастильехо (Клюйверт, 46), Кавани (Маркос Андре, 73), Самуэл Лино

Предупреждения: Дардер, 58, Оливан, 76 - Диахаби, 90+8

Удаления: Брейтуэйт, 90+2 - Маркос Андре, 85

Довольно неожиданный результат, ставший возможным во многом из-за раннего удаления у "Бетиса".

"Сельта" открыла счет еще в равных составах - Вейге удался мощнейший дальний удар точно под штангу. Сразу после этого "Бетис" мог отыграться, но Борха проиграл дуэль Марчесину.

Ну, а на 20-й минуте случился ключевой эпизод матча. Луис Фелипе грубо ошибся позиционно, после чего не менее грубо нарушил правила, за что был справедливо выгнан с поля.

Даже в меньшинстве более классный "Бетис" создал больше шансов. Во втором тайме Песселья и Виллиан Жозе расстреливали ворота в упор, да и Морено с Руибалем тоже могли рассчитывать на гол, однако Марчесин все удары отразил. По правде, били гости сегодня из рук вон плохо.

Сама "Сельта" единственный шанс в большинстве имела аж в добавленное время, когда "Бетис" уже еле волочил ноги, но и там Оскар в ближнем бою проиграл Руи Силве. Впрочем, вряд ли "Кельты" расстроились.

1:0 - тоже победа, а значит, у "Сельты" теперь 10 очков и она в ТОП-10, уж простите за тавтологию. "Бетис" с 15 очками на данный момент замыкает ТОП-5.

7-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Бетис" - 1:0

Гол: Вейга, 9

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 70), Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Солари (Тапиа, 55), Вейга (де ла Торре, 70), Оскар - Карлес Перес (Аспас, 75), Странд Ларсен (Пасиенсия, 55)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя (Руибаль, 72), Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Акуоку, Карвалью (Песселья, 22) - Луис Энрике (Виллиан Жозе, 46), Каналес, Родри (Хоакин, 72) - Борха Иглесиас (Фекир, 46)

Предупреждения: Вейга, 30, Странд Ларсен, 32, Галан, 35, Мингеса, 90 - Песселья, 32, Каналес, 65, Фекир, 84

Удаление: Луис Фелипе, 20

Самый остросюжетный матч в Ла Лиге-2022/23 на данный момент. И кто бы мог ждать такого от главных любителей счета 1:0?

"Ла Реал" сегодня удивил даже сам себя. Вряд ли Иманол Альгуасиль сильно рад - его команда проваливалась в защите, как никогда за последние 1,5-2 сезона. Почти каждая атака "Жироны" заканчивалась опасным моментом.

С другой стороны, атака "Сосьедада" порадовала. Серлот наконец адаптировался в Испании, Давид Сильва еще бежит, отлично влились Кубо и Браис Мендес - короче, тут все круто.

Если перечислять все голы и моменты, то будет очень длинно и занудно, поэтому скажем суть. Да, "Жирона" забила почти столько же, но ее голы - результат необыкновенных индивидуальных действий. Например, Родриго Рикельме удался идеальный удар в девятку с 26-27 метров - редко такое увидишь.

3 - Alexander Sørloth ???????? has scored three goals in four games for Real Sociedad in LaLiga 2022/23, one fewer than in 33 appearances in the competition last season. Impact. pic.twitter.com/yLSi3ZOGd4