Примера. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Вышел Лунин - и сразу осечка

Девять матчей подряд выиграл "Реал" на старте сезона, и вот этот день наступил - он наконец потерял очки.

Международный перерыв сыграл свою роль, конечно. Потеря Модрича - само собой. Но, поверьте, завтра мадридские СМИ больше всего будут говорить об Андрее Лунине.

Вечный запасной после травмы Тибо Куртуа наконец получил шанс выйти на поле и не воспользовался им, пропустив необязательный гол уже во второй серьезной атаке на свои ворота (всего их за 90 минут было три).

Хотя, конечно, виноват не только украинец Со старта матча у "Реала" не было привычного ритма, напора; сказывалось отсутствие Вальверде плюс очень слабо вошел в игру Чуамени. Как результат - моментов у ворот "Осасуны" было не так чтоб много. Вспоминается разве что попытка Бензема в касание чуть мимо дальней штанги.

По такой игре Мадриду нужна была взбучка, но случился гол Винисиуса после спонтанного удара-навеса, который еще больше расслабил хозяев, и второй тайм они начали вообще пешком.

4 - Vinícius Junior has been involved in one goal in each of his last four appearances at Santiago Bernabeu in all competitions (3 goals and an assist), his longest run at home as Real Madrid player. Inspired. pic.twitter.com/1EjAwYmydE