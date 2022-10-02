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Примера. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Вышел Лунин - и сразу осечка

Испания
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(1 голосов)

"Сливочные" наконец потеряли очки

Примера. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Вышел Лунин - и сразу осечка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Девять матчей подряд выиграл "Реал" на старте сезона, и вот этот день наступил - он наконец потерял очки.

Международный перерыв сыграл свою роль, конечно. Потеря Модрича - само собой. Но, поверьте, завтра мадридские СМИ больше всего будут говорить об Андрее Лунине.

Вечный запасной после травмы Тибо Куртуа наконец получил шанс выйти на поле и не воспользовался им, пропустив необязательный гол уже во второй серьезной атаке на свои ворота (всего их за 90 минут было три).

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Хотя, конечно, виноват не только украинец Со старта матча у "Реала" не было привычного ритма, напора; сказывалось отсутствие Вальверде плюс очень слабо вошел в игру Чуамени. Как результат - моментов у ворот "Осасуны" было не так чтоб много. Вспоминается разве что попытка Бензема в касание чуть мимо дальней штанги.

По такой игре Мадриду нужна была взбучка, но случился гол Винисиуса после спонтанного удара-навеса, который еще больше расслабил хозяев, и второй тайм они начали вообще пешком.

Вот тогда-то Лунин и пропустил. Кике Гарсия идеально подрезал мяч головой в дальнюю девятку в тот момент, когда украинец сделал два-три лишних шага вперед.

В ответ "Реал" побежал в атаку большими силами, но штурм чужой штрафной - не конек команды Анчелотти; она больше любит пространство. Тем не менее, Камавинга таки придумал момент для Бензема, тот заработал пенальти, который сам же взялся пробивать и… пальнул в перекладину.

Вообще у Карима до сегодня было два промаха из двух с 11-метровой отметки против вратаря "Осасуны" Серхио Эрреры. Его подход к мячу уже был ошибкой, остальное - следствие.

Впрочем, рано или поздно это должно было случиться, правда? После 7 туров у "Реала" те же 19 очков, что и у "Барселоны", а это значит, что гонка начинается заново. Круто!

Что касается "Осасуны", то она завершила вничью второй выезд на "Бернабеу" подряд - и это тоже очень мощно. В таблице у памплонцев сейчас 13 баллов и 6-я позиция.

7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Винисиус, 42 - Кике, 50

"Реал": Лунин - Карвахаль (Мариано, 86), Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 74) - Себальос (Камавинга, 53), Чуамени (Вальверде, 53), Кроос (Асенсио, 74) - Родриго, Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Видаль (Ману Санчес, 82), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Монкайола (Аридане, 82), Торро, Брашанац (Пенья, 69) - Мой Гомес, Кике (Будимир, 82), Абде (Орос, 69)

Предупреждения: Себальос, 45+1 - Абде, 47, Кике, 78

Удаление: Давид Гарсия, 78

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (26)
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KondratCheUa (Чернигов)
03.10.2022 в 00:46
Hasta el final vamos Real,Доброй ночи hrdhrd (Украина), рад был общению!
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0
-1
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KondratCheUa (Чернигов)
03.10.2022 в 00:48
"был"
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 00:41
В анонсе к матчу. Барселиниуc (землянин) 02.10.2022 в 19:08 Осасуна не бзди, Лунин в воротах, Модрича нет. И она таки не забздела!
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0
0
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KondratCheUa (Чернигов)
03.10.2022 в 00:19
Пускай уже Бензин проснется с золотым мячом и начнёт наконец играть! С начала сезона никакой!
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+1
-2
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hrdhrd (Украина)
03.10.2022 в 00:32
Ему в сборную возвращаться не стоило, уже в 34 года эти дополнительные нагрузки выливаются в дополнительные травмы и усталость. Ну и прошлый сезон был такой феноменальный, что теперь болельщики каждую игру требуют от Карима того же. Будь он всегда таким, как в прошлом году, люди бы не говорили о Месси и Роналду)) Ничего, современный Реал всегда начинает играть после Нового года, это в этом году так календарь подобрался, что ничего не потеряли вплоть до этого матча.
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+1
-3
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KondratCheUa (Чернигов)
03.10.2022 в 00:37
Солидарен с твоим мнением, но 11-ть метров нужно забивать! Если Карим не готов, пускай бы Винни пробил или и т.д.!
+1
-2
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hrdhrd (Украина)
03.10.2022 в 00:38
Это да. Тем более что конкретно этому вратарю он в прошлом году 2 пенальти не забил. Мог бы и дать пробить другому.
+1
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.10.2022 в 00:52
Пропоную футболістам яким за 33 відмовлятися від поїздок у збірну.)))
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2022 в 00:10
Не комментирую, комментирует племянничек таможенника. А что еще делать дятлу? Ни забот ни хлопот. То, что ниже (23-58) не моё.
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 00:44
Вадим, ты, как всегда в яблочко.
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
03.10.2022 в 00:04
1. Барселона - 19 2. Реал - 19 Ну вот, теперь так будет всегда, мадридасты. Эй там, в редакции, поменяйте табличку турнирную.
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+2
-2
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KondratCheUa (Чернигов)
03.10.2022 в 00:11
Аналонец, в мае будем посмотреть!
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 00:16
А что будет в мае товарищ из анала (Чернигов) ?
+2
-1
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KondratCheUa (Чернигов)
03.10.2022 в 00:25
dynamo kiev #1 (Charlotte )- Твой товарищ из анала - это землянин, а в мае Реал Мадрид будет на первом месте!P.S.- Верю в твоего Хави!..
+1
-3
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hrdhrd (Украина)
03.10.2022 в 00:02
Раньше думали, как побеждать без Бензема, теперь надо придумать, как побеждать с Бензема Что-то вообще не в форме Карим, пока еще не набрал после травмы. Ну и Андрюха конечно, уснул посреди штрафной. И в очередной раз, большое спасибо Лигам Наций и другим очень нужным в столь сложном графике турнирам. Барселонцев с праздником.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 00:04
Спасибо
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 00:00
Ой
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
02.10.2022 в 23:59
Молодец Осасуна!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2022 в 00:00
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+2
0
mеtаll5291 (Kharkiv)
02.10.2022 в 23:56
Попробую хоть разок опередить таможенника и написать первым. Считаю главное классико последних лет в чемпионате Испании удалось. Искромётная игра Реала любому может вскружить голову. Лунина в пропущенном мяче не сужу, такой и Лев Яшин не взял бы. Пожалуй этого достаточно. Поздравляю всех, кто за Реал, а каталонцы пусть завидуют. Им нас никогда не догнать.
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-1
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hrdhrd (Украина)
03.10.2022 в 00:06
Надо было написать, что Лев Яшин в воротах сегодня стоял, а то маловато напридумывали как-то
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0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.10.2022 в 00:08
Перехвилювались? Там Луніна чиста банка! Вийшов з воріт і гав ловив!...як хтось нижче вже написав.. Боюсь, цього буде достатньо в такій команді, як реал, щоб вічно засісти на лавку, або взагалі бути проданим кудись .. Не здивуюсь, якщо в наступному матчі 3-й воротар займе місце в основі..
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hrdhrd (Украина)
03.10.2022 в 00:28
Да он и так вечно на лавке, тут просто Куртуа травмировался. Ну и не он один виноват, ходили по полю, как сонные мухи, что и понятно, после паузы на матчи сборных. Плюс традиционные сложности Мадрида с игрой против хорошо организованных автобусов. Анчелотти тоже какой-то навал устроил в конце матча, выпустил всех атакующих игроков, и в итоге они только мешали друг другу, напомнило времена позднего Зидана. Но ничего особо страшного не произошло, всегда побеждать невозможно.
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vlotko (Броди)
02.10.2022 в 23:56
Такі шанси, Луніну, треба реалізовувати, а не "гав" ловити, коли хоче закріпитися в Реалі.
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Papaye (Dnipro)
03.10.2022 в 00:07
Не можливо тримати голкіпера постійно на лавці і водночас вимагати від нього надійної гри. Потрібна хоча б якась ігрова практика.
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Acsakal (Kharkiv)
03.10.2022 в 00:23
Не аргумент. Тоді воротар №1 у своєму першому матчі сезону теж має робити помилки, бо ж йому теж "бракує ігрової практики". Воротар №2, який хоче стати №1, має бути готовим вийти на поле будь-якої секунди і зіграти КРАЩЕ, ніж №1. Так, це складно тримати себе у найкращій формі виключно завдяки тренуванням. Але необхідно, якщо хочеш більшого, ніж бути вічним запасним.
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