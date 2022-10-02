Примера. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Вышел Лунин - и сразу осечка

Девять матчей подряд выиграл "Реал" на старте сезона, и вот этот день наступил - он наконец потерял очки.

Международный перерыв сыграл свою роль, конечно. Потеря Модрича - само собой. Но, поверьте, завтра мадридские СМИ больше всего будут говорить об Андрее Лунине.

Вечный запасной после травмы Тибо Куртуа наконец получил шанс выйти на поле и не воспользовался им, пропустив необязательный гол уже во второй серьезной атаке на свои ворота (всего их за 90 минут было три).

Хотя, конечно, виноват не только украинец Со старта матча у "Реала" не было привычного ритма, напора; сказывалось отсутствие Вальверде плюс очень слабо вошел в игру Чуамени. Как результат - моментов у ворот "Осасуны" было не так чтоб много. Вспоминается разве что попытка Бензема в касание чуть мимо дальней штанги.

По такой игре Мадриду нужна была взбучка, но случился гол Винисиуса после спонтанного удара-навеса, который еще больше расслабил хозяев, и второй тайм они начали вообще пешком.

4 - Vinícius Junior has been involved in one goal in each of his last four appearances at Santiago Bernabeu in all competitions (3 goals and an assist), his longest run at home as Real Madrid player. Inspired. pic.twitter.com/1EjAwYmydE — OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022

Вот тогда-то Лунин и пропустил. Кике Гарсия идеально подрезал мяч головой в дальнюю девятку в тот момент, когда украинец сделал два-три лишних шага вперед.

В ответ "Реал" побежал в атаку большими силами, но штурм чужой штрафной - не конек команды Анчелотти; она больше любит пространство. Тем не менее, Камавинга таки придумал момент для Бензема, тот заработал пенальти, который сам же взялся пробивать и… пальнул в перекладину.

Вообще у Карима до сегодня было два промаха из двух с 11-метровой отметки против вратаря "Осасуны" Серхио Эрреры. Его подход к мячу уже был ошибкой, остальное - следствие.

3 - Real Madrid's Karim Benzema has failed three penalty shots against Osasuna in LaLiga, all in 2022 year, more than against any other opponent in the competition. Mistake. pic.twitter.com/lgyFysAIqM — OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022

Впрочем, рано или поздно это должно было случиться, правда? После 7 туров у "Реала" те же 19 очков, что и у "Барселоны", а это значит, что гонка начинается заново. Круто!

Что касается "Осасуны", то она завершила вничью второй выезд на "Бернабеу" подряд - и это тоже очень мощно. В таблице у памплонцев сейчас 13 баллов и 6-я позиция.

7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Винисиус, 42 - Кике, 50

"Реал": Лунин - Карвахаль (Мариано, 86), Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 74) - Себальос (Камавинга, 53), Чуамени (Вальверде, 53), Кроос (Асенсио, 74) - Родриго, Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Видаль (Ману Санчес, 82), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Монкайола (Аридане, 82), Торро, Брашанац (Пенья, 69) - Мой Гомес, Кике (Будимир, 82), Абде (Орос, 69)

Предупреждения: Себальос, 45+1 - Абде, 47, Кике, 78

Удаление: Давид Гарсия, 78