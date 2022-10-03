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Карло Анчелотти признался, что не хочет покидать Реал
Специалист счастлив в клубе
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что не планирует пока покидать испанский клуб.
"Хочу остаться в "Реале" еще на год, и еще на год, и еще. Я очень доволен и счастлив здесь", – сказал Анчелотти.
Напомним, в прошлом сезоне Анчелотти вместе с командой выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В текущей кампании Ла Лиги "Реал" делит первое место в турнирной таблице, набрав вместе с "Барселоной" по 19 очков.
Carlo #Ancelotti to RaiSport: “I want to stay at #RealMadrid for another year and yet another and yet another. I’m very happy and satisfied here”. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 3, 2022
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