  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Карло Анчелотти признался, что не хочет покидать Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти признался, что не хочет покидать Реал

Испания
(1 голосов)

Специалист счастлив в клубе

Карло Анчелотти признался, что не хочет покидать Реал

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что не планирует пока покидать испанский клуб.

"Хочу остаться в "Реале" еще на год, и еще на год, и еще. Я очень доволен и счастлив здесь", – сказал Анчелотти.

Напомним, в прошлом сезоне Анчелотти вместе с командой выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В текущей кампании Ла Лиги "Реал" делит первое место в турнирной таблице, набрав вместе с "Барселоной" по 19 очков.

Читайте такжеАнчелотти: Куртуа пройдет медосмотр и мы узнаем, сможет ли он сыграть с Шахтером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде