Карло Анчелотти признался, что не хочет покидать Реал

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что не планирует пока покидать испанский клуб.

"Хочу остаться в "Реале" еще на год, и еще на год, и еще. Я очень доволен и счастлив здесь", – сказал Анчелотти.

Напомним, в прошлом сезоне Анчелотти вместе с командой выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В текущей кампании Ла Лиги "Реал" делит первое место в турнирной таблице, набрав вместе с "Барселоной" по 19 очков.