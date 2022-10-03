  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чуамени о сумме своего трансфера: Не я прописывал эту сумму в офисе. Стараюсь оправдать ожидания
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чуамени о сумме своего трансфера: Не я прописывал эту сумму в офисе. Стараюсь оправдать ожидания

Испания
(1 голосов)

Правильный спортивный подход

Чуамени о сумме своего трансфера: Не я прописывал эту сумму в офисе. Стараюсь оправдать ожидания

Фото: twitter.com/atchouameni

Новина українською

Хавбек мадридского "Реала" Орельен Чуамени прокомментировал сумму своего трансфера, отвечая на вопросы в интервью Telefoot. "Сумма трансфера не имеет значение", – сказал француз.

"Сумма трансфера не имеет значение. В этом клубе всегда есть давление.

Я стараюсь оправдать ожидания и стараюсь делать на поле то, что умею. Пока что у меня получается неплохо.

Меня не было в офисе, когда эта сумма прописывалась. Поэтому будь эта сумма 80 миллионов, 60 или 40.... В итоге ты приезжаешь в "Реал" и должен играть в футбол", – приводит слова Орельена AS.

Напомним, что этим летом Чуамени перешел из "Монако" в "Реал" за 80 миллионов евро. Он сразу стал игроком основного состава.

22-летний опорник провел за "Мадрид" уже 9 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде