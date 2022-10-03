Чуамени о сумме своего трансфера: Не я прописывал эту сумму в офисе. Стараюсь оправдать ожидания

Хавбек мадридского "Реала" Орельен Чуамени прокомментировал сумму своего трансфера, отвечая на вопросы в интервью Telefoot. "Сумма трансфера не имеет значение", – сказал француз.

"Сумма трансфера не имеет значение. В этом клубе всегда есть давление. Я стараюсь оправдать ожидания и стараюсь делать на поле то, что умею. Пока что у меня получается неплохо. Меня не было в офисе, когда эта сумма прописывалась. Поэтому будь эта сумма 80 миллионов, 60 или 40.... В итоге ты приезжаешь в "Реал" и должен играть в футбол", – приводит слова Орельена AS.

Напомним, что этим летом Чуамени перешел из "Монако" в "Реал" за 80 миллионов евро. Он сразу стал игроком основного состава.

22-летний опорник провел за "Мадрид" уже 9 матчей и отдал 2 голевые передачи.