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Интер - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Испания
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Битва на Джузеппе Меацца может получиться зрелищной

Интер - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 октября, пройдет один из самых интересных поединков третьего тура Лиги чемпионов 2022/23 – в Милане тамошний "Интер" будет принимать каталонскую "Барселону". После двух матчей команды делят между собой второе место в группе С, набрав по три зачетных балла.

Перед этим матчем мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 20 футболистов, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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