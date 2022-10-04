Интер - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 4 октября, пройдет один из самых интересных поединков третьего тура Лиги чемпионов 2022/23 – в Милане тамошний "Интер" будет принимать каталонскую "Барселону". После двух матчей команды делят между собой второе место в группе С, набрав по три зачетных балла.

Перед этим матчем мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 20 футболистов, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.