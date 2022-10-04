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Эльче уволил главного тренера после серии из пяти поражений подряд
Команда с 1 очком занимает последнее место в таблице
Фото: elchecf.es
"Эльче" принял решение уволить Франсиско Родригеса с поста главного тренера команды после пяти поражений. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
44-летний испанец работал в клубе с ноября 2021 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.
"Хотим поблагодарить Родригеса за его работу с командой и за усилия, которые он приложил для сохранения прописки в Ла Лиге по итогам прошлого сезона", - гласит заявление клуба.
После семи туров "Эльче" набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице Примеры. Команда забили три гола и пропустила 18 мячей.
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