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Хави: В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Успех в Ла Лиге более закономерен

Испания
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Тем не менее, мы знаем кто взял и Ла Лигу и Лигу чемпионов в прошлом сезоне

Хави: В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Успех в Ла Лиге более закономерен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави перед матчем с "Интером" сравнил успех в Ла Лиге и победу в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что выиграть Лигу чемпионов тяжелее. Победа в Ла Лиге более закономерна.

В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Там решают детали.

Успех в Ла Лиге более закономерен", – подчеркнул главный тренер "Барселоны".

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В прошлом сезоне "Барселона" закончила второй в Ла Лиге, отстав от "Реала" на 13 очков. Из Лиги Европы каталонцы вылетели на стадии 1/4 финала от "Айнтрахта" (3:4 по сумме двух матчей).

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В статье: Лига чемпионов Хави Ла Лига
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Источник:
marca.com

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