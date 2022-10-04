Хави: В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Успех в Ла Лиге более закономерен

Главный тренер "Барселоны" Хави перед матчем с "Интером" сравнил успех в Ла Лиге и победу в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что выиграть Лигу чемпионов тяжелее. Победа в Ла Лиге более закономерна. В Лиге чемпионов не всегда побеждает сильнейший. Там решают детали. Успех в Ла Лиге более закономерен", – подчеркнул главный тренер "Барселоны".

В прошлом сезоне "Барселона" закончила второй в Ла Лиге, отстав от "Реала" на 13 очков. Из Лиги Европы каталонцы вылетели на стадии 1/4 финала от "Айнтрахта" (3:4 по сумме двух матчей).