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Карвахаль отреагировал на слова Хави: О закономерности начинают говорить, только когда Реал побеждает в ЛЧ
Кто больше заслужил
Фото: twitter.com/DaniCarvajal92
Защитник "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал слова Хави о закономерности в победах в Лиге чемпионов и в Ла Лиге.
"У каждого свое мнение. Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается.
Футбол – это игра на результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. И в этом мы были сильнейшие.
Сложно рассуждать о закономерности. Этот вопрос поднимают только тогда, когда "Реал" побеждает в ЛЧ", – приводит слова защитника Marca.
Ранее Хави высказался, что победа в Ла Лиге более закономерна, чем в Лиге чемпионов.
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