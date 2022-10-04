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Карвахаль отреагировал на слова Хави: О закономерности начинают говорить, только когда Реал побеждает в ЛЧ

Испания
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Кто больше заслужил

Карвахаль отреагировал на слова Хави: О закономерности начинают говорить, только когда Реал побеждает в ЛЧ

Фото: twitter.com/DaniCarvajal92

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Защитник "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал слова Хави о закономерности в победах в Лиге чемпионов и в Ла Лиге.

"У каждого свое мнение. Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается.

Футбол – это игра на результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. И в этом мы были сильнейшие.

Сложно рассуждать о закономерности. Этот вопрос поднимают только тогда, когда "Реал" побеждает в ЛЧ", – приводит слова защитника Marca.

Ранее Хави высказался, что победа в Ла Лиге более закономерна, чем в Лиге чемпионов.

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В статье: Хави Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
marca.com

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