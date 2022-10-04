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Барселона потеряла третьего основного защитника – сломался Кристенсен
Головная боль для Хави
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил повреждение на 58-ой минуте встречи с "Интером" (0:1, второй тайм). Датчанин стал третьим выбывшим основным центральным защитником.
На его голеностоп упал Хакан Чалхануглу, пока неизвестно на сколько выбыл датчанин. На поле его заменил Жерар Пике.
Ранее Хави уже лишился во время матчей сборных Рональда Араухо и Жюля Кунде.
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