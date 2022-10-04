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Барселона потеряла третьего основного защитника – сломался Кристенсен

Испания
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Головная боль для Хави

Барселона потеряла третьего основного защитника – сломался Кристенсен

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил повреждение на 58-ой минуте встречи с "Интером" (0:1, второй тайм). Датчанин стал третьим выбывшим основным центральным защитником.

На его голеностоп упал Хакан Чалхануглу, пока неизвестно на сколько выбыл датчанин. На поле его заменил Жерар Пике.

Ранее Хави уже лишился во время матчей сборных Рональда Араухо и Жюля Кунде.

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В статье: Барселона Андреас Кристенсен
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