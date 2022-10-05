Кристенсен может пропустить матчи с Реалом и Интером

Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен выбыл на две недели, сообщает Marca. Клуб подтвердил растяжение голеностопа, полученное в матче с "Интером" в среду.

INJURY NEWS ‼



Tests carried out on Wednesday have confirmed that the first team player Andreas Christensen has a sprained left ankle. He is unavailable and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/JibraZ8hgb — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2022

Во время матча лиги чемпионов Кристенсену на голеностоп упал Хакан Чалханоглу. После этого датчанина заменил Жерар Пике.

Непосредственно в клубе сроки восстановления не называют и говорят, что всё будет зависеть от процесса восстановления футболиста.

Таким образом Андреас может пропустить матчи с "Интером" 12 октября и с "Реалом" 16 октября.

Напомним, что Кристенсен уже 4-й защитник на травме в составе "Барселоны". Повреждения также получили Жюль Кунде, Рональд Араухо и Эктор Бельерин.