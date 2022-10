Кристенсен может пропустить матчи с Реалом и Интером

Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен выбыл на две недели, сообщает Marca. Клуб подтвердил растяжение голеностопа, полученное в матче с "Интером" в среду.

INJURY NEWS ‼



Tests carried out on Wednesday have confirmed that the first team player Andreas Christensen has a sprained left ankle. He is unavailable and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/JibraZ8hgb