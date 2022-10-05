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Кристенсен может пропустить матчи с Реалом и Интером

Испания
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Хави ужасно не везет

Кристенсен может пропустить матчи с Реалом и Интером

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен выбыл на две недели, сообщает Marca. Клуб подтвердил растяжение голеностопа, полученное в матче с "Интером" в среду.

Во время матча лиги чемпионов Кристенсену на голеностоп упал Хакан Чалханоглу. После этого датчанина заменил Жерар Пике.

Непосредственно в клубе сроки восстановления не называют и говорят, что всё будет зависеть от процесса восстановления футболиста.

Таким образом Андреас может пропустить матчи с "Интером" 12 октября и с "Реалом" 16 октября.

Напомним, что Кристенсен уже 4-й защитник на травме в составе "Барселоны". Повреждения также получили Жюль Кунде, Рональд Араухо и Эктор Бельерин.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Интер (Милан) Андреас Кристенсен
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Источник:
marca.com

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