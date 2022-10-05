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Кристенсен может пропустить матчи с Реалом и Интером
Хави ужасно не везет
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен выбыл на две недели, сообщает Marca. Клуб подтвердил растяжение голеностопа, полученное в матче с "Интером" в среду.
INJURY NEWS ‼— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2022
Tests carried out on Wednesday have confirmed that the first team player Andreas Christensen has a sprained left ankle. He is unavailable and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/JibraZ8hgb
Во время матча лиги чемпионов Кристенсену на голеностоп упал Хакан Чалханоглу. После этого датчанина заменил Жерар Пике.
Непосредственно в клубе сроки восстановления не называют и говорят, что всё будет зависеть от процесса восстановления футболиста.
Таким образом Андреас может пропустить матчи с "Интером" 12 октября и с "Реалом" 16 октября.
Напомним, что Кристенсен уже 4-й защитник на травме в составе "Барселоны". Повреждения также получили Жюль Кунде, Рональд Араухо и Эктор Бельерин.
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