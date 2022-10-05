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Очередная травма в Барселоне. Кессье получил повреждение бедра

Испания
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Это уже даже не забавно

Очередная травма в Барселоне. Кессье получил повреждение бедра

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" сообщает о повреждении хавбека Франка Кессье. Он вышел на поле в матче Лиги чемпионов с "Интером" в среду.

Полузащитник вышел на поле на 83 минуте встречи.

Сообщается, что он повредил приводящую мышцу правого бедра. "Сине-гранатовые" не сообщают о сроках восстановления футболиста.

Marca сообщает, что 25-летний ивуариец пропустит матч с "Сельтой".

Кессье присоединился к травмированным Рональду Араухо, Эктору Бельерину, Жулю Кунде, Андреасу Кристенсену, Мемфису Депаю и Френки де Йонгу.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Сельта (Виго)
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Источник:
marca.com

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