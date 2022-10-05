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Очередная травма в Барселоне. Кессье получил повреждение бедра
Это уже даже не забавно
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" сообщает о повреждении хавбека Франка Кессье. Он вышел на поле в матче Лиги чемпионов с "Интером" в среду.
Полузащитник вышел на поле на 83 минуте встречи.
Сообщается, что он повредил приводящую мышцу правого бедра. "Сине-гранатовые" не сообщают о сроках восстановления футболиста.
Marca сообщает, что 25-летний ивуариец пропустит матч с "Сельтой".
Кессье присоединился к травмированным Рональду Араухо, Эктору Бельерину, Жулю Кунде, Андреасу Кристенсену, Мемфису Депаю и Френки де Йонгу.
The first team player Franck Kessie has a strained adductor muscle in his right thigh. He is ruled out and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/Yo1Mz6Xt4k— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2022
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