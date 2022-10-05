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Хави: Мы ждали этот Интер, но не такой оборонительной игры. Заслужили хотя бы ничью
А какой?
Фото: SportsMax
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение в третьем туре Лиги чемпионов от "Интера". "Во втором тайме мы лучше ее (игру) поняли и создали больше моментов", – приводит его слова fcinternews.it.
"Мы будем играть дома и постараемся победить. Мы ждали этот "Интер", но, возможно, не с такой оборонительной игрой. Во втором тайме мы лучше ее поняли и создали больше моментов.
Они забили издалека, но мы заслужили хотя бы ничью. Таков футбол", – сказал тренер "Барселоны".
Напомним, что "Барселона" уступила со счетом 0:1, пропустив в самом конце первого тайма.
Ранее сообщалось, что клуб передумал подавать официальную жалобу в УЕФА по поводу игры и будет "доносить свои мысли" иным образом.
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