Хави: Мы ждали этот Интер, но не такой оборонительной игры. Заслужили хотя бы ничью

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение в третьем туре Лиги чемпионов от "Интера". "Во втором тайме мы лучше ее (игру) поняли и создали больше моментов", – приводит его слова fcinternews.it.

"Мы будем играть дома и постараемся победить. Мы ждали этот "Интер", но, возможно, не с такой оборонительной игрой. Во втором тайме мы лучше ее поняли и создали больше моментов. Они забили издалека, но мы заслужили хотя бы ничью. Таков футбол", – сказал тренер "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" уступила со счетом 0:1, пропустив в самом конце первого тайма.

Ранее сообщалось, что клуб передумал подавать официальную жалобу в УЕФА по поводу игры и будет "доносить свои мысли" иным образом.