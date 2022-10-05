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Бастони опубликовал фото, где держит Гави за воротник. После этого его девушке посыпались угрозы
Горячие болельщики "Барселоны"
Фото: инстаграм
Защитник "Интера" Алессандро Бастони подвергся угрозам после публикации фото в Инстаграм, где он держит Гави за воротник. Об этом сообщает Corriere della Sera.
О поступивших угрозах рассказала девушка футболиста, опубликовав полученные на личную почту сообщения.
Ей писали, например, такое:
"Я сломаю ноги твоему мужу. Я около вашего дома. Я застрелю его, и он больше не будет играть в футбол".
Напомним, что "Барселона" уступила "Интеру" со счетом 0:1.
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Источник:corriere.it
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