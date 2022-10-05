Бастони опубликовал фото, где держит Гави за воротник. После этого его девушке посыпались угрозы

Защитник "Интера" Алессандро Бастони подвергся угрозам после публикации фото в Инстаграм, где он держит Гави за воротник. Об этом сообщает Corriere della Sera.

О поступивших угрозах рассказала девушка футболиста, опубликовав полученные на личную почту сообщения.

Ей писали, например, такое:

"Я сломаю ноги твоему мужу. Я около вашего дома. Я застрелю его, и он больше не будет играть в футбол".

Напомним, что "Барселона" уступила "Интеру" со счетом 0:1.