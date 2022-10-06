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Севилья объявила об уходе Лопетеги

Испания
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Андалусцы ищут нового тренера

Севилья объявила об уходе Лопетеги

Фото: sevillafc.es / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Севилья" сразу после поражения дортмундской "Боруссии" (1:4) уволила главного тренера команды Хулена Лопетеги. Пресс-служба клуба информирует, что поблагодарить наставника за работу у болельщиков будет возможность в четверг в полдень.

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Под руководством Лопетеги "Севилья" впервые в истории трижды подряд выходила в групповой этап Лиги чемпионов. Однако сейчас клуб переживает не лучшие времена. Из десяти игр с начала текущего сезона андалусцы выиграли только однажды: у "Эспаньола" в матче чемпионата Испании. В Ла Лиге "Севилья" на данный момент занимает семнадцатое место, а от зоны вылета ее отделяет лишь один балл.

"Это были впечатляющие три года. Мы однажды стали вторыми в Ла Лиге, трижды подряд выходили в Лигу чемпионов. Руководство клуба приняло решение, которое я просто должен принять. Я должен выразить благодарность людям, которые меня окружали: Мончи, совет директоров, мои футболисты и наши болельщики. У меня смешанные эмоции, но в первую очередь я благодарен и не хочу думать о негативе", - сказал наставник во флеш-интервью после последнего поражения.

Лопетеги провел в "Севилье" 170 игр. Это делает его пятым тренером в истории клуба по количеству матчей во главе первой команды. По количеству побед (89) специалист уступил только Хоакину Капарросу и Унаи Эмери. Под его руководством "Севилья" выиграла свою шестую Лигу Европы.

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В статье: Севилья Хулен Лопетеги
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