Инсайдер: Севилья определилась с тренером на замену Лопетеги

"Севилья" уже определилась с новым главным тренером после увольнения Хулена Лопетеги. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, команду возглавит Хорхе Сампаоли.

По информации журналиста, сейчас стороны обсуждают последние детали контракт, после чего о назначении будет объявлено официально. Переговоры начались еще несколько дней назад, поскольку Лопетеги уже был на грани увольнения.

Ранее Сампаоли работал с "Севильей" в сезоне 2016/17, но затем покинул клуб ради работы в сборной Аргентины. Последним местом работы 62-летнего аргентинца был "Марсель", с которым он прекратил сотрудничество этим летом.