Благодаря финансовым рычагам Барса закончила прошлый сезон с прибылью в 98 миллионов евро

"Барселона" отчиталась о финансовых результатах перед ассамблеей членов клуба. Продажа 10% телевизионных прав Sixth Street на ближайшие 25 лет дала клубу доход в размере 267 миллионов евро.

После вычета налогов эта сумма составила 98 миллионов евро.

Клуб заложил на финансовый год 2021/2022 доходы в размере 765 миллионов евро и расходы на 784 миллиона. По факту прибыль составила 750 миллионов евро, а фактические расходы – 856 миллионов.

Также клуб сократил зарплаты почти на 100 миллионов евро. В сезоне-2020/21 бюджет составлял 617 млн, в то время как сейчас – 518 миллионов евро.

Тем не менее, клуб планировал сократить зарплаты ещё больше, но не все мероприятия по сокращению прошли успешно.