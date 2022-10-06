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Вице-президент Барсы: В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Испания
(1 голосов)

Амбициозно

Вице-президент Барсы: В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: sport.es | Автор: Javi Ferrandiz

Новина українською

Финансовый директор "Барселоны" Эдуар Ромеро во время пресс-конференции по окончанию финансового отчета перед ассамблеей членов клуба поделился планами клуба на сезон.

"Мы спокойны за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выиграем три оставшихся матча и перейдем в следующий раунд.

В прошлом сезоне экономический эффект от вылета из группы составил 12 миллионов евро. Мы подсчитываем неполученные доходы, а также сэкономленные средства.

В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов", – приводит слова Эдуара Ромеро Dario Sport.

Ранее руководство клуба отчиталось о доходах по итогам прошлого финансового года в 98 миллионов евро.

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В статье: Барселона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Iгнатенко
06.10.2022 в 17:45
Дуже наївно. Сподіваюсь, що вони дохід від чемпіонства, яке не виграли, та від 1/4 ЛЧ в фінансовий бюджет не додали. Але всі ми знаємо які профани управляють нашим клубом, то скоріш за все вони саме це і зробили, по іншому пояснити це махання язиком, як помелом, не можливо. Дурники здійснили дурість і ще й вихваляються. Мені дуже сумно, бо не бачу перспектив в Барсі, зате глори знову почнуть радіти, коли наша команда обіграє черговий Кадіс, а на майбутнє їм начхати, особливо Даріану, котрий перестав коментувати фінансові справи Барси після того як його улюблений зрадник Мессі припинив отримувати тут зарплатню. Я як досвічений вболівальник Барселони раджу усім його коментарі не сприймати серйозно.
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