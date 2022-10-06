Вице-президент Барсы: В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Финансовый директор "Барселоны" Эдуар Ромеро во время пресс-конференции по окончанию финансового отчета перед ассамблеей членов клуба поделился планами клуба на сезон.

"Мы спокойны за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выиграем три оставшихся матча и перейдем в следующий раунд.

В прошлом сезоне экономический эффект от вылета из группы составил 12 миллионов евро. Мы подсчитываем неполученные доходы, а также сэкономленные средства.

В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов", – приводит слова Эдуара Ромеро Dario Sport.