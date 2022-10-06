Официально: Хорхе Сампаоли возвращается в Севилью

Севилья объявила о назначении Хорхе Сампаоли главным тренером. Последний раз аргентинский специалист работал в испанской команде в 2017-м.

После разгромного поражения в Лиге чемпионов от "Боруссии" Дортмунд (1:4) "Севилья" объявила об увольнении Хулена Лопетеги, который воглавлял клуб с июля 2019-го.

Этот сезон клуб начал неудачно: 1 очко после 5 туров в группе Лиги чемпионов и 5 очков в 7 турах Ла Лиги.

Хорхе уже тренировал "Севилью" с лета 2016-го по май 2017-го.