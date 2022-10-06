Вице-президент Барсы о возрождении Суперлиги: Клубы, приносящие больше всех, должны получать наибольший доход

Финансовый директор "Барселоны" Эдуар Ромеу прокомментировал возможность возрождения Суперлиги. "Возможно любое развитие событий", – приводит его слова Diario Sport.

"Это было бы позитивно. Наше стремление состоит в том, чтобы достичь соглашения, удовлетворяющего все стороны, которое позволит клубам, приносящим больше всех, получать наибольший доход.

Я думаю, что с учетом того, что у нас есть в настоящее время, возможно любое развитие событий", – сказал Эдуар Ромеу.