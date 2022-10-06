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Вице-президент Барсы о возрождении Суперлиги: Клубы, приносящие больше всех, должны получать наибольший доход
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финансовый директор "Барселоны" Эдуар Ромеу прокомментировал возможность возрождения Суперлиги. "Возможно любое развитие событий", – приводит его слова Diario Sport.
"Это было бы позитивно. Наше стремление состоит в том, чтобы достичь соглашения, удовлетворяющего все стороны, которое позволит клубам, приносящим больше всех, получать наибольший доход.
Я думаю, что с учетом того, что у нас есть в настоящее время, возможно любое развитие событий", – сказал Эдуар Ромеу.
Вице-президент клуба высказался во время пресс-конференции по окончанию финансового отчета для членов ассамблеи клуба.
Напомним, что Суперлига продолжает существовать. Клубы-основатели, "Барселона", "Реал" и "Ювентус", не вышли из турнира.
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