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Вице-президент Барсы о возрождении Суперлиги: Клубы, приносящие больше всех, должны получать наибольший доход

Испания
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Вице-президент Барсы о возрождении Суперлиги: Клубы, приносящие больше всех, должны получать наибольший доход

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финансовый директор "Барселоны" Эдуар Ромеу прокомментировал возможность возрождения Суперлиги. "Возможно любое развитие событий", – приводит его слова Diario Sport.

"Это было бы позитивно. Наше стремление состоит в том, чтобы достичь соглашения, удовлетворяющего все стороны, которое позволит клубам, приносящим больше всех, получать наибольший доход.

Я думаю, что с учетом того, что у нас есть в настоящее время, возможно любое развитие событий", – сказал Эдуар Ромеу.

Вице-президент клуба высказался во время пресс-конференции по окончанию финансового отчета для членов ассамблеи клуба.

Напомним, что Суперлига продолжает существовать. Клубы-основатели, "Барселона", "Реал" и "Ювентус", не вышли из турнира.

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В статье: Суперлига
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Источник:
sport.es

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