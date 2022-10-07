Плохие новости для Лунина. Куртуа скорее всего сыграет в Класико

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал здоровье Карима Бензема и Тибо Куртуа.

О Бензема

"Он сыграл два матча подряд после месяца перерыва и немного перегружен. Не исключено, что завтра он сыграет.

Думаю, что травма немного притормозила Карима, но для меня все выглядит как обычно".