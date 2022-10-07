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Плохие новости для Лунина. Куртуа скорее всего сыграет в Класико

Испания
(1 голосов)

Информация от Карло Анчелотти

Плохие новости для Лунина. Куртуа скорее всего сыграет в Класико

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал здоровье Карима Бензема и Тибо Куртуа.

О Бензема

"Он сыграл два матча подряд после месяца перерыва и немного перегружен. Не исключено, что завтра он сыграет.

Думаю, что травма немного притормозила Карима, но для меня все выглядит как обычно".

О Куртуа

"Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву (на матч с "Шахтером"). Но я думаю, что он сыграет в Класико", – приводит слова Анчелотти издание Marca.

Бельгийский голкипер пропустил два последних матча "Реала" из-за травмы.

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В статье: Андрей Лунин
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.10.2022 в 17:42
Или наоборот хорошо. Меньше головной боли и критиковать не будут, если что-то пойдёт не так.))
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