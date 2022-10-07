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Плохие новости для Лунина. Куртуа скорее всего сыграет в Класико
Информация от Карло Анчелотти
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал здоровье Карима Бензема и Тибо Куртуа.
О Бензема
"Он сыграл два матча подряд после месяца перерыва и немного перегружен. Не исключено, что завтра он сыграет.
Думаю, что травма немного притормозила Карима, но для меня все выглядит как обычно".
О Куртуа
"Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву (на матч с "Шахтером"). Но я думаю, что он сыграет в Класико", – приводит слова Анчелотти издание Marca.
Бельгийский голкипер пропустил два последних матча "Реала" из-за травмы.
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