Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти отказался говорить о Холанде на пресс-конференции
Загадочный пункт в контракте
Фото: twitter.com/MrAncelotti
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался на пресс-конференции отвечать на вопрос о пункте в контракте Эрлинга Холанда, позволяющий перейти в "Мадрид" в 2024-м году.
Ранее Гвардиола заявил, что подобного пункта в контракте норвежца нет.
"Извините, но я не буду говорить о Холанде", – сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что "Реал" будет пытаться убедить Холанда перейти в "Мадрид" летом 2024-го.
Carlo Ancelotti when asked on Erling Haaland, his release clause and Real Madrid: “I’m sorry but I’m not going to comment about Haaland”. ⚪️???????? #RealMadrid pic.twitter.com/fY8koT2d4x— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2022
Популярное сейчас
- Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой
- Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
- Залужный: Врага нужно уничтожить – не имеем права переложить эту войну на наших детей
- Карло Анчелотти признался, что не хочет покидать Реал
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга