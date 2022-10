Анчелотти отказался говорить о Холанде на пресс-конференции

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался на пресс-конференции отвечать на вопрос о пункте в контракте Эрлинга Холанда, позволяющий перейти в "Мадрид" в 2024-м году.

Ранее Гвардиола заявил, что подобного пункта в контракте норвежца нет.

Ранее сообщалось, что "Реал" будет пытаться убедить Холанда перейти в "Мадрид" летом 2024-го.

Carlo Ancelotti when asked on Erling Haaland, his release clause and Real Madrid: “I’m sorry but I’m not going to comment about Haaland”. ⚪️???????? #RealMadrid pic.twitter.com/fY8koT2d4x