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Шахтер под вопросом. Бензема вне заявки Реала на матч с Хетафе
Не полностью готов
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустил утреннюю тренировку, сообщает Marca. Француз также отсутствует в заявке "Мадрида" на выезд в Хетафе.
Сообщается, что Карим решил перестраховаться и отдохнуть перед важными матчами на следующей неделе: игру с "Шахтером" в Лиге чемпионов и Эль-Класико 16-го октября.
????✅ Our squad for #GetafeRealMadrid! pic.twitter.com/VBQzdlo5ht— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 7, 2022
Карим отыграл по 90 минут против "Шахтера" на этой неделе, а также против "Осасуны" 1 октября. До этого 34-летний француз пропустил 3 матча из-за повреждения.
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