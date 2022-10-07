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Шахтер под вопросом. Бензема вне заявки Реала на матч с Хетафе

Испания
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Не полностью готов

Шахтер под вопросом. Бензема вне заявки Реала на матч с Хетафе

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустил утреннюю тренировку, сообщает Marca. Француз также отсутствует в заявке "Мадрида" на выезд в Хетафе.

Сообщается, что Карим решил перестраховаться и отдохнуть перед важными матчами на следующей неделе: игру с "Шахтером" в Лиге чемпионов и Эль-Класико 16-го октября.

Карим отыграл по 90 минут против "Шахтера" на этой неделе, а также против "Осасуны" 1 октября. До этого 34-летний француз пропустил 3 матча из-за повреждения.

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В статье: Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) "Хетафе"
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