Шахтер под вопросом. Бензема вне заявки Реала на матч с Хетафе

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустил утреннюю тренировку, сообщает Marca. Француз также отсутствует в заявке "Мадрида" на выезд в Хетафе.

Сообщается, что Карим решил перестраховаться и отдохнуть перед важными матчами на следующей неделе: игру с "Шахтером" в Лиге чемпионов и Эль-Класико 16-го октября.

Карим отыграл по 90 минут против "Шахтера" на этой неделе, а также против "Осасуны" 1 октября. До этого 34-летний француз пропустил 3 матча из-за повреждения.