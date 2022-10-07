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Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом

Испания
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Должно быть так, и никак иначе

Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси вернется в "Барселону", сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда. Этого хотят как в каталонии, так и сам аргентинец.

Сообщается, что 1 июля 2023-го Лионель уже будет игроком "Барселоны".

"ПСЖ" хотел бы продлить контракт с аргентинцем.

Напомним, что Лионель ушел из "Барсы" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Стороны до последнего были уверены, что с Месси удастся продлить контракт.

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В статье: Лионель Месси Барселона ПСЖ
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