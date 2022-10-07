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Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом
Должно быть так, и никак иначе
Getty Images / Global Images Ukraine
Лионель Месси вернется в "Барселону", сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда. Этого хотят как в каталонии, так и сам аргентинец.
Сообщается, что 1 июля 2023-го Лионель уже будет игроком "Барселоны".
Barcelona wants!— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022
Leo #Messi wants!
PSG wants to extend contract… but Messi never forget Barcelona, and in July 1, 2023 will be new player of Futbol Club Barcelona. ????????⏳ #FCBarcelona https://t.co/hkNLKiRydh
"ПСЖ" хотел бы продлить контракт с аргентинцем.
Напомним, что Лионель ушел из "Барсы" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Стороны до последнего были уверены, что с Месси удастся продлить контракт.
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