Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом

Лионель Месси вернется в "Барселону", сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда. Этого хотят как в каталонии, так и сам аргентинец.

Сообщается, что 1 июля 2023-го Лионель уже будет игроком "Барселоны".

Barcelona wants!

Leo #Messi wants!



PSG wants to extend contract… but Messi never forget Barcelona, and in July 1, 2023 will be new player of Futbol Club Barcelona. ????????⏳ #FCBarcelona https://t.co/hkNLKiRydh — Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022

"ПСЖ" хотел бы продлить контракт с аргентинцем.

Напомним, что Лионель ушел из "Барсы" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Стороны до последнего были уверены, что с Месси удастся продлить контракт.