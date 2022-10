Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом

Лионель Месси вернется в "Барселону", сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда. Этого хотят как в каталонии, так и сам аргентинец.

Сообщается, что 1 июля 2023-го Лионель уже будет игроком "Барселоны".

Barcelona wants!

Leo #Messi wants!



PSG wants to extend contract… but Messi never forget Barcelona, and in July 1, 2023 will be new player of Futbol Club Barcelona. ????????⏳ #FCBarcelona https://t.co/hkNLKiRydh